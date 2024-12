Roxana De Crocci: “Me gusta acompañar a las mujeres en su proceso de autodescubrimiento y ayudarlas a encontrar su estilo”

CREDITO CARAS

Roxana De Crocci es de esas mujeres que, si quisiera pasar desapercibida, no podría. No solo porque definitivamente es una hermosa mujer, con un estilo y una presencia que la distinguen, sino porque es dueña de un encanto especial, de esa magia que se desprende de las mujeres que saben combinar elegancia con cercanía y humildad.

Su historia es la de muchas emprendedoras que buscan un futuro mejor para ellas y su familia, después de remar en aguas revueltas. Ser Mamá de 3 es un título hermoso, pero muchas veces incompatible con trabajos en relación de dependencia. Cansada de no conseguir empleo, apareció en su mente la idea de vender ropa. Así nació YoKiero, allá por el 2013, con amigas y conocidas como sus primeras clientas. Luego de unos meses “de mucho sacrificio”, logró abrir su primer local al público en el garaje de su casa en Venado Tuerto.

Estas historias de mujeres que resurgen de las cenizas que tengo la posibilidad de contarte, me confirman día a día que aquellos emprendimientos que prosperan y se vuelven exitosos son los que van mucho más allá de la necesidad o la ambición económica. Las mujeres que crecen de una manera que nunca hubieran imaginado al comienzo, son aquellas que hacen lo que aman, pero con el profundo deseo de que ese amor toque el alma de los demás de alguna manera. “Me considero una amante de la moda y las tendencias, pero por sobre todo me gusta acompañar a las mujeres en su proceso de autodescubrimiento, ayudarlas a encontrar su estilo, que vaya de la mano de su personalidad y que las haga sentir únicas y seguras de sí mismas”, expresa Roxana con la alegría de saber que día a día trabaja para lograr su propósito y hacer que cada clienta que llega a YoKiero viva una experiencia que va mucho más allá de la compra de una prenda.

Precisamente por eso fue una pionera en sacar la ropa del típico maniquí de silueta irreal para ponérsela en su propio cuerpo, y transmitir cómo esa prenda luce en un cuerpo real. “Empecé a hacerles videos a mis clientas cuando aquí en mi ciudad nadie lo hacía. Yo quería mostrarles cómo quedaban las prendas en un cuerpo humano, con curvas reales, como tenemos todas”, recuerda sobre ese momento en que, sin saberlo, encontraba la clave para volverse una referencia, no solo en cuanto a cómo queda la prenda, sino también a cómo usarla o combinarla. Me confieso fan, una adicta a esos reels e historias en los que Roxana se “lookea” con mucha onda para mostrarte mil opciones de todo lo que es tendencia, tanto en un estilo urbano y casual, como clásico y elegante, e incluso cómo combinarlo con prendas o complementos que no son de temporada pero que, como ella misma explica, “contienen un enorme significado en el mundo de la moda”.

Esta pasión que irradia por la moda, sumado a muchas horas de trabajo y dedicación, hicieron que YoKiero crezca y dé el salto. “En septiembre nos mudamos a un local mucho más grande con más vidriera y en otra ubicación, lo que nos abrió un mundo de oportunidades. Después de varios años logré dar ese gran paso a pesar de todos los miedos e inseguridades que me bloqueaban. Hoy estoy feliz, encantada y agradecida siempre a mis hermosas clientas, muchas de ellas ya amigas, quienes me acompañan y alientan a seguir creciendo”, cuenta emocionada y plena de gratitud por este hermoso presente.

Roxana, detrás de todo emprendimiento que logra destacarse hay una historia previa, un camino que se recorre a veces con aciertos, a veces con dificultades, pero siempre con un deseo que te impulsa hacia adelante. ¿Cómo surgió tu emprendimiento y cuál era tu deseo en ese primer momento?

YoKiero surge después de varios intentos por conseguir trabajo y no lograrlo… Entonces pensé en algo que me gustara, que me haga bien a mí y algo en lo que pueda ayudar a otras mujeres también. Ahí apareció esta loca idea de no solo armar mi propio local de ropa, sino que ese lugar pueda ayudar a otras mujeres que tal vez estén pasando por momentos difíciles a encontrarse con su propio estilo, aumentando así su confianza.

¿Cómo fuiste viviendo ese momento en el que YoKiero empezó a tener una gran repercusión y cada vez iba creciendo más?

A medida que el tiempo pasaba y veía que mis clientas se iban identificando con YoKiero, empecé a sentir más ansiedad, ganas, emoción, mucha alegría y, por sobre todo, más entusiasmo para seguir apostando a la moda.

¿Por qué crees que tuvo y tiene tanto éxito?

Creo que el éxito de YoKiero se debe a que se ve reflejado el amor que le pongo a lo que hago… el amor con el que selecciono cada prenda, cómo asesoró a mis clientas, cómo muestro la ropa en mi cuerpo, para que vean que la edad o el físico no deben ser impedimento para estar a la moda y seguras de sí mismas. No es ningún secreto que la ropa que vestimos afecta nuestro comportamiento, actitud, personalidad, estado de ánimo, confianza, incluso la forma en que interactuamos con los demás. Si necesitas encontrar tu propio estilo, YoKiero es el lugar para hacerlo.

¿Qué tipo de prendas podemos encontrar y cuál sentís que es el diferencial de tu marca?

En YoKiero pueden encontrar todo lo que una mujer necesita para sentirse elegante, sencilla, casual, sacar la diosa que tienen adentro en algún evento nocturno, en una gala, desde accesorios hasta calzados. Pueden encontrar todo para hacer su outfit único en un solo lugar.

Algo muy característico de tus redes sociales es que vos mostrás toda la ropa, y te convertís en una verdadera asesora de imagen, armando looks increíbles. ¿Cómo surgió esta idea y qué sentís que esto aporta a tus clientas?

Muchas de mis clientas piden mi asesoramiento porque les gusta la manera en la que combino estilos y texturas en cada look que armo y subo a las redes sociales. Esta idea surgió de querer darles algo diferente, no solo mostrar la prenda en una percha, sino también de que vean cómo queda puesta. Darles la idea de qué talles uso en mi cuerpo para que ellas puedan adaptarlo al suyo. A veces no nos animamos a usar esto o aquello, y cuando nos lo probamos cambiamos esa idea. Eso es lo que quiero lograr, que se animen a sentirse bellas, atractivas, que se amen y disfruten tal cual son. Claro que lleva más tiempo y mucha dedicación hacer estos videos, pero amo esto, amo lo que hago, y disfruto mucho cuando veo que las clientas hoy vienen con la foto o mi vídeo a buscar la prenda puesta. Es un honor para mí.

¿Qué representa en tu vida YoKiero y qué sentís que significa en la vida de tus clientas?

YoKiero representa mi sueño hecho realidad. Desde el día 1 le puse todo el amor, empeño, esfuerzo, y creo que mis clientas lo sintieron y YoKiero es para ellas un lugar no solo donde venir a elegir ropa, sino también un lugar donde sentirse cómodas, mimadas y acompañadas en cada momento de sus vidas.

¿Qué te gustaría ver en el futuro de YoKiero, cuál es tu sueño?

Para un futuro me encantaría tener mi propia marca de ropa, hacer mis propios diseños basados en mi gusto y en el estilo que mis clientas fueron eligiendo. Con el correr de los años nos fuimos identificando, ellas y yo, en un mismo estilo, con diferentes variaciones pero el centro de eso es una mujer elegante, sencilla, pero sin perder ese lado sensual y sexy que muchas veces no nos animamos a mostrar.

Si mirás hacia atrás todo el camino recorrido, ¿qué sentís de vos misma?

Si miro hacia atrás no puedo creer que ya pasaron 10 años de mis comienzos… Pasé por momentos difíciles, a nivel personal, familiar, laboral, pero siempre enfocada en esa meta a la que quería llegar, y si me caía 2 veces, me levantaba 3, me sacudía y volvía a empezar. Hoy soy mi propia jefa, la que maneja redes sociales, la persona que las recibe en YoKiero, la que se encarga de la selección de cada prenda, la que hace las fotos y videos que tanto les gusta, la esposa, ama de casa y mamá de 3 hijos. Hoy puedo decir que me siento orgullosa de mí misma, por no haber bajado nunca los brazos, por seguir siempre adelante a pesar de que muchas veces sentí que no podía más. ¡Siempre se puede un poquito más! Por eso, agradezco siempre a Dios por estar siempre a mi lado y sostenerme.

¡Gracias Roxana por contarnos tu historia!

Para contactarte con YoKiero:

Instagram: @yokiero_2

Whatsapp: +54 9 3462-344287

Ubicación: Quintana y Moreno, Venado Tuerto, Santa Fé (2600)