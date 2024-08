Sanar a través de las Plantas Medicinales

CREDITO CARAS

Desde que nacemos vamos absorbiendo en nuestro cuerpo diferentes componentes a través de lo que ingerimos, de la inhalación, como a través de la piel.

Muchos de estos componentes son no fisiológicos y el cuerpo requiere hacer un esfuerzo mucho más grande para poder eliminar esos componentes que nuestro organismo no necesita, que no utiliza. Es que no son sustancias que vayan a nutrir nuestras células.

Entonces, sabemos que tenemos que nutrir nuestro cuerpo, ¿pero lo que no nos nutre qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si eso no se elimina?

Y es ahí cuando los síntomas comienzan a aparecer: Inflamación, mala digestión, ansiedad, insomnio, diversos síntomas. Síntomas que incomodan, y que muchas veces tapamos sin preguntarnos demasiado. Simplemente eliminamos el síntoma para no sentir esa molestia.

¿Se imaginan si eso hacemos con cada síntoma? ¿Se imaginan todo eso guardado sin poder liberarlo?

Limpiar nuestro cuerpo, depurarlo es una forma de cuidar tu cuerpo, de amarte.

La depuración, también conocida como detoxificación, es el proceso mediante el cual el organismo elimina toxinas y residuos que se acumulan debido a factores como una alimentación inadecuada, la exposición a contaminantes y el estrés. Este proceso es esencial para mantener el equilibrio interno del cuerpo y asegurar un funcionamiento óptimo de los sistemas orgánicos.

Las plantas medicinales han sido utilizadas durante siglos en diversas culturas para apoyar la depuración del cuerpo. Estas plantas contienen compuestos bioactivos que pueden estimular la función hepática, renal y digestiva, promoviendo así una detoxificación más eficiente.

Aunque las plantas medicinales pueden ser una herramienta útil en el proceso de depuración, es fundamental usarlas con precaución. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento herbal, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes o se están tomando otros medicamentos.

Además, la depuración no debe basarse únicamente en el uso de plantas medicinales. Es importante mantener una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, beber suficiente agua y adoptar un estilo de vida saludable para apoyar de manera integral el proceso de detoxificación.

~ Equilibra tu cuerpo con plantas medicinales.

Ser consciente de lo que ingresa a tu cuerpo es el primer paso para cuidarte y comenzar un camino hacia una buena calidad de vida y de esta manera sentirte saludable.

Equilibrio Fitomedicinal te acompaña en este camino hacia una salud integral y con amor.

Un abrazo.

Roxana Muñoz.

Farmacéutica

MP. 22350