"Sattva Experiencias: transformando la perspectiva del estrés laboral"

CREDITO CARAS

Brenda Rosencovich, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Sattva Experiencias nace a partir del deseo de compartir mi proceso de transformación con aquellas personas que lo necesiten. Mi objetivo es transmitir la experiencia de que es posible trabajar desde una perspectiva diferente, sin estrés, cultivando las habilidades internas necesarias para aplicar tanto en el trabajo como en todas las áreas de la vida.

Dado que mencionaste el deseo de compartir tu proceso de transformación, ¿podrías compartirnos alguna experiencia personal específica que te haya inspirado a tomar esta dirección y fundar Sattva Experiencias?

Antes de experimentar una transformación completa en mi vida, me encontraba constantemente estresada, aunque no era consciente de ello en ese momento. Mi salud se veía afectada, vivía en tiempo futuro y mi habilidad para organizar el tiempo presente era deficiente. A pesar de estar inmersa en trabajos que me apasionaban, muchas veces me inundaban sentimientos de frustración, apatía y un deseo abrumador de abandonarlo todo. No estaba disfrutando plenamente de mi labor.

Fue entonces cuando decidí incorporar el yoga y la meditación en mi vida, y emprendí un camino de cambio en mis hábitos y mi capacidad para gestionar mis emociones y el tiempo. Estas decisiones marcaron un giro trascendental en mi vida, permitiéndome aprender a disfrutar cada momento y cada aspecto de mi negocio.

¿Qué enfoque específico empleas en tu negocio para ayudar a las personas a reducir el estrés laboral?

El enfoque que utilizo está basado en mi propia experiencia de vida y tiene tres grandes pilares: hábitos saludables, manejo de las emociones y gestión del tiempo. Estos están acompañados de dos herramientas que ayudan a que la transformación sea más rápida y efectiva: el yoga y la meditación.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

Sattva Experiencias brinda una amplia variedad de servicios de acompañamiento online, que incluyen programas, seminarios y talleres grupales, así como eventos, encuentros, congresos y retiros. También ofrecemos mentorías individuales.

Es fundamental destacar que en cada una de nuestras propuestas se experimenta una verdadera transformación. Las personas ingresan de una manera y emergen completamente diferentes.

¿Qué consejos le darías a quienes buscan mejorar su bienestar en el trabajo y reducir el estrés laboral?

Para mejorar el bienestar en el trabajo y reducir el estrés laboral, es esencial enfocarse en el autocuidado, establecer límites claros y desarrollar habilidades de manejo emocional mediante prácticas como la meditación y el yoga. A su vez, aprender a administrar el tiempo de manera efectiva, establecer prioridades y mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal es crucial. La comunicación efectiva y honesta con los compañeros de trabajo desempeña un papel fundamental en la reducción del estrés. Además, no debemos temer buscar apoyo cuando sea necesario, ya que puede ser beneficioso para mantener la armonía en nuestra vida laboral. Es importante destacar que el bienestar en el trabajo es un proceso continuo que requiere atención constante y esfuerzo sostenido.

Datos de contacto:

Instagram y Facebook: @sattvaexperiencias

WhatsApp: +5493518598300

Mail: [email protected]