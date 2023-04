SEX COACHING - ¿De qué se trata?

CREDITO CARAS

¿Qué trabaja un sex coach?

El sex coaching es una especialidad que deriva del coaching donde los temas a trabajar se encuentran dentro del ámbito sexual y de parejas. Se enfoca todo lo que deriva de la mentalidad del coach o cliente como ser: creencias limitantes, miedos, inseguridades y como desafiar esta mente para que no sea un obstáculo a la hora de conectarse. Ayuda a la persona a conocerse, a trascender sus límites, romper mitos y mejorar su relación tanto con ellos como con otro.

¿Qué te llevo a especializarte en coaching sexual y de parejas?

Es un área que siempre me llamo la atención y creo que se debe al tabú que hay alrededor de estos temas. Socialmente estamos acostumbrados hay que hay temas te los que se pueden hablar y temas de los que no se puede hablar. La sexualidad y las relaciones son temas que nos atraviesan como individuos y es importante poder visibilizarlo, comunicarlo, y normalizarlo.

¿Cuándo acuden a vos?

Normalmente las personas acuden cuando hay una brecha entre su situación actual y su situación deseada, es decir, no están viviendo de la manera en la que les gustaría vivir.

Por ejemplo, uno de los temas más comunes en las sesiones es el no poder concretar actos sexuales. A su vez, llegan muchas personas a superar parejas, recuperar su autoestima y volver a brillar.

¿Por qué crees que tus clientes te eligen?

Creo que lo hacen por lo hacen principalmente por mi empatía, por la confianza que les genero y porque no se sienten juzgados. Como coach, genero un espacio de confidencialidad total, donde los escucho de manera amorosa, sin juzgarlos, sin insinuar si lo que están haciendo es o no correcto. Soy partidaria de que todos somos únicos, ni mejores ni peores y si me eligen como coach es para acompañarlos en aquello que ellos consideren mejor para su vida.

¿Cómo son las sesiones?

Las sesiones son vía Zoom, y tienen una duración de 45 minutos aproximadamente. Esto hace que lleguen personas de diferentes países a las sesiones, lo cual me parece sumamente interesante.

Datos de contacto:

Instagram: @carito.long

Celular: +54 9 11 2389-5315