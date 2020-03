Agustina Bruchmann: CEO de Shibinda

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

La pasión, las ganas de crear, diseñar, el querer hacer las cosas a mi medida, mis gustos, mis caprichos, mi libertad.No fue planeado, surgió cuando quise algo que tenía en mi cabeza, no lo encontré en el mercado, y me dije: lo hago yo.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Considero que el diferencial que aporta una mujer líder es la sensibilidad, la empatía, la intuición, la templanza y lo guerreras que somos con todo lo que nos apasiona. No nos rendimos nunca.

Cuál fue tu mayor caso de éxito?

¡Tengo varios! El ver que hagan cola de dos horas en pleno diciembre con 30 grados de calor, solo para entrar a mi showroom, a un año de abrir en Buenos Aires, para mí es un éxito. También considero un éxito que, en un año y medio, tuve que realizar tres mudanzas de oficinas. En agosto de 2018 nos mudamos a unas oficinas más grandes, y en menos de un año ya quedó súper chica, por lo que en abril de 2019 nos mudamos a donde estamos ahora, pensando que nos iba a durar cinco años mínimo. Y hoy, febrero de 2020, ni un año pasó, y ya estamos en proceso de mudarnos nuevamente.Además, las celebridades de nuestro país, íconos de la moda, me eligen para sus looks. ¡Eso me enorgullece muchísimo!

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Creer que todas las personas son buenas y honestas. Mi ingenuidad hizo que confiara en un proveedor, puse todas las fichas y huevos en una misma canasta y me estafaron. Fueron seis meses muy difíciles, pero aprendí mucho y me súper fortaleció esa experiencia, en lo personal y en lo laboral, especialmente.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

¡Muchísimo! Diría que en un cien por ciento. Tanto dentro de la empresa como afuera. Todo lo que hacemos va a tener éxito dependiendo de cómo lo comuniquemos.

