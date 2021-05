Simplemente Anto: creando nuevas ilusiones

Antonela Cuenca Navarro es una empresaria nacional vinculada con Essen, ayudando a muchas personas a mejorar su calidad de vida durante la pandemia. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más sobre su espacio de vanguardia.

“La pandemia nos golpeó duro a todos. Parecía que nos iba a estancar en búsqueda de nuestros sueños. Con la gran movida que hicimos el año pasado, quedó demostrado que cuando hay ganas todo lo puede. Nunca descreí de lo que he hecho. Y eso resultó ser una clave en búsqueda de mi éxito”, afirma.

¿Cómo se ha reinventado con la pandemia?

Tratamos de acompañar las ilusiones de mucha gente que por culpa de la pandemia lamentablemente se quedaron sin trabajo. Fuimos una inspiración para ellos, y gracias a la movida que hice en mayo conseguí uno de los títulos más importantes que tiene Essen: el ser empresaria.

El mensaje de salir adelante venciendo al NO como respuesta, fue clave para que ellos que me acompañaron en este gran sueño. Hicimos un trabajo extraordinario, el 19 de mayo pasé de Ejecutiva Master a Premium. Y el gran desafío fue 4 días después. Y a las 22 horas del día 22/5 conseguí el título de empresaria contra todos los pronósticos.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Mi historia. Cómo llegué a ser una simple demostradora y de qué manera fui transitando en este camino para convertirme en lo que soy ahora. Creo que, manteniendo la humildad, no olvidando de donde uno viene y la solidaridad sobre aquel que me necesita siempre, son los pilares fundamentales para que la gente elija mi proyecto.

No fue un camino fácil, pero jamás renuncié a mis convicciones. Desde el primer momento me propuse llegar bien lejos. Todo lo que deseo lo cumplo, y creo que con mucha perseverancia lo he conseguido.

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

Qué a través de estas piezas uno puede cumplir sus sueños, salir adelante a todos los problemas y que pueden comer saludablemente conservando los nutrientes y ahorrando mucho gas.

La idea es mostrárselo con hechos, y es fundamental hacerlo con una comunicación bien acorde, factor que produce una importante interacción con mi público.

¿Cuál es su mayor caso de éxito?

Considero que lo ocurrido el 22 de mayo fue mi mayor logro desde que estoy en este negocio. Me acuerdo de que el 1 de mayo (fecha muy importante para mí porque salí ejecutiva) me encerré en mi habitación y le dije a mi marido que me diera una mano con las cosas de la casa porque yo tenía una meta que cumplir. Y nunca renuncié a ello.

Establecí zooms todos los días con mi equipo para analizar el avance del objetivo. Sentí que cada encuentro era un acercamiento a ese sueño hecho realidad. El amor empleado por todos potenció mucho las acciones para llegar a lo esperado.

¿En dónde te gusta poner el foco?

Sostengo (y a mis emprendedores) que el servicio post venta es fundamental para que les vuelvan a comprar. Por esa razón capacitamos a todo el equipo a cómo curar, usar, lavar y cuidar las piezas. Son 4 ítems de mucha importancia para que el cliente se sienta satisfecho.

Nuestra misión no solamente es vender el producto; sino también en educar, implementar una escuela porque el cliente si o si necesita estar acompañado.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Va más allá de tener un cliente. He conseguido que muchos elijan a Essen para gozar de un gran bienestar. Cada vez que les entrego el producto que compraron, me ocupo de cómo reciben sus piezas.

Ellos me preguntan sobre su uso, que cosas puede cocinar. También le consulto a ellos qué piensan, si les resultó factible, y que, si se sienten a gusto, entonces ahí le ofrezco la posibilidad de sumarse a nuestro staff de ventas. Hay que estar enamorado de estas piezas para comprender su significado.

Datos de contacto: Antonela Cuenca Navarro - Empresaria en Essen - Número: 5491158044292 // IG Y FB: Simplemente Anto