Susana De Francesco: “No solo se migra con el cuerpo”

Susana, contanos un poco acerca de tu formación
Estudie en La Plata Lic. en Psicología, formándome en Clínica Psicoanalítica, realizando Maestría en Salud Mental y en Psicología Clínica, especializaciones en Deporte, Violencia y para trabajar con Migrados.
El Proceso Migratorio a nivel psíquico es un tema fundamental para abordar, tanto para quien migra como para quienes permanecen en su lugar de origen. Es poder generar una adaptación más saludable y un mayor bienestar emocional.
¿Cómo fueron tus inicios en la profesión?
Poder ejercer mi profesión desde un inicio en el Servicio de Salud Mental y en consultorio privado, han sido espacios que me han permitido acompañar a personas en distintos momentos de su vida, atravesando problemáticas muy diversas. Cumpliendo así una vocación de realizar acompañamientos.
¿En qué estás enfocada?
Brindo un espacio psicoterapéutico, tanto en modalidad presencial como online. Actualmente estoy especializada en el acompañamiento terapéutico de personas migradas y sus familias. Mi objetivo es ayudar a poner en palabras las emociones que surgen durante el proceso migratorio, entendiendo que migrar no implica solo un cambio geográfico, sino también una transformación emocional. Acompaño tanto a quienes migran como a quienes permanecen en su lugar de origen, porque ambas partes atraviesan duelos, cambios, pérdidas, adaptaciones y movimientos significativos. Se busca transformar el malestar en palabras, porque cuando logramos nombrar lo que sentimos, la angustia comienza a disminuir y aparece la posibilidad de comprender qué emoción estamos transitando y qué hay detrás de ella.
¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?
Visibilizando cada vez más el impacto emocional del proceso migratorio, una dimensión que muchas veces queda en segundo plano frente a lo práctico o económico. Mi deseo es que tanto migrados como sus familias puedan comprender mejor lo que sienten, poner en palabras sus emociones y animarse a buscar ayuda cuando la necesiten. Seguir acompañando este proceso a través de espacios online, llegando a personas de habla hispana en cualquier parte del mundo.
¿Cuál es tu diferencial?
Es la combinación entre experiencia profesional, formación específica y experiencia personal. Llevo 35 años trabajando en clínica, lo cual me ha dado una mirada amplia y profunda sobre el sufrimiento humano y los procesos emocionales. Esta formación en migraciones y especialmente, el hecho de estar personalmente atravesada por múltiples experiencias migratorias dentro de mi entorno.
Conozco, desde distintos lugares, el dolor de las despedidas, la adaptación, la nostalgia, la culpa, la distancia y también el crecimiento que muchas veces trae migrar. Han emigrado dos de mis tres hijos, además de otros vínculos profundamente significativos en mi vida. Eso me permite acompañar con conocimiento, sensibilidad y una comprensión muy genuina del proceso.
Lic Susana De Francesco
Mail: [email protected]
WhatsApp de contacto +542983642094
Instagram: lic.susanadefrancesco