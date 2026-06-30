El álbum de fotos de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero: de la primera imagen a su look mundialista

Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, aparece en un álbum que reúne distintas etapas de su crecimiento, desde la primera foto tras su nacimiento hasta su presencia en el Mundial 2026. Cada imagen aporta un capítulo a la historia de su infancia, con detalles que van desde la vida cotidiana hasta instantes compartidos con otras familias del fútbol. El recorrido visual se convierte en un relato que acompaña su crecimiento y suma nuevos hitos con cada publicación.

De su nacimiento a su primer Mundial: Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, enternece a todos con sus fotos

El recorrido visual de Amadeo, hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, comenzó apenas días después de su nacimiento, el 2 de enero de 2026. La primera postal lo muestra acostado sobre una manta blanca, mientras sus padres sostienen su mano y levantan sus pequeños dedos en el gesto característico que popularizó el campeón del mundo con sus festejos dentro de la cancha, donde rápidamente lo apodaron “araña”. Esa imagen se convirtió en el inicio de un álbum que documenta cada etapa de su crecimiento.

La primera foto de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Los primeros meses del pequeño en España, donde su padre juega en el Atlético de Madrid, quedaron registrados en fotografías que reflejan la vida cotidiana de la familia junto a la mascota de la familia, Tarzán. Entre juegos, visitas al entrenamiento y momentos con la pelota, el bebé comenzó a interactuar con su entorno, mostrando una evolución visible en cada nueva captura. La modelo y el delantero suelen usar sus redes sociales para compartir distintos momentos de su día a día con el pequeño.

En las publicaciones de Instagram de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, las imágenes incluyen escapadas a la montaña y distintos escenarios hogareños, donde la ropa infantil y los detalles familiares acompañan el relato visual de su crecimiento. Uno de los momentos más destacados del álbum de Amadeo llegó antes del Mundial 2026, cuando conoció a Benjamín Fernández, hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Amadeo Álvarez y Benjamín Fernández

La postal muestra a Benja acercándose al cochecito y observando con curiosidad al pequeño. La escena fue interpretada como el inicio de una nueva amistad, reflejando la continuidad del vínculo que sostienen los dos futbolistas, compañeros desde las inferiores de River Plate y en la selección argentina. Esta imagen se convirtió en un símbolo de la unión entre familias y del legado compartido en el mundo del fútbol.

El look mundialista: Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, sorprendió en su primer Mundial

Amadeo ya tiene su primera experiencia ligada al fútbol en el marco del Mundial 2026. Las imágenes lo muestran vestido con camisetas albicelestes, acompañando a Julián Álvarez dentro del estadio en los brazos de su madre, Emilia Ferrero. Entre banderas, cánticos y escenas familiares, el pequeño aparece como parte de un relato que une infancia y deporte. Estas postales reflejan cómo la cita mundialista se convirtió en un capítulo especial dentro de su álbum de recuerdos, sumando color y tradición a sus primeros meses.

Amadeo, Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Las publicaciones en redes también muestran cómo los días del pequeño se alternan entre la dinámica de los encuentros futbolísticos y momentos de calma junto a su madre. Las fotos muestran paseos en familia por distintos escenarios, tardes de juegos y espacios de descanso que equilibran la rutina. La influencer aparece en varias imágenes disfrutando de instantes cotidianos con su hijo, desde caminatas hasta momentos hogareños.

Entre las imágenes que más llamaron la atención de Amadeo, se destaca cómo el pequeño está presente en cada partido de Julián Álvarez. Los posteos lo muestran en visitas a entrenamientos, rodeado de pelotas y elementos deportivos. Otro protagonista del álbum es Tarzán, el perro de la familia, que aparece en varias fotos junto al niño. Las escenas muestran juegos, descansos y momentos compartidos en casa, donde el perro se convierte en compañero de infancia.

El álbum de fotos de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, reúne momentos que van desde su nacimiento hasta su primera experiencia mundialista. Las imágenes muestran la evolución del pequeño en compañía de sus padres y reflejan cómo la vida familiar se entrelaza con el entorno deportivo. Desde la icónica “arañita” en la primera foto, pasando por el encuentro con Benjamín Fernández, hasta las postales del Mundial, cada captura aporta un capítulo de su crecimiento.

VDV