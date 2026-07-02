El look retro de María Vázquez: jean oxford XL, estampado floral y accesorios cowboy

María Vázquez volvió a robarse todas las miradas con un estilismo que fusiona lo mejor del universo country chic con una estética retro actualizada. La modelo se mostró con un estilismo relajado pero elegante y cuidado, donde cada prenda aporta identidad y refuerza una tendencia que pisa fuerte en el mundo de la moda, el lujo natural y sin esfuerzo.

El último estilismo de María Vázquez

Con una paleta vibrante y guiños claros al estilo western, el outfit de María Vázquez destaca por su equilibrio entre lo femenino y lo rústico. Jeans amplios, estampados florales y accesorios de inspiración cowboy construyen una propuesta ideal para un entorno de campo, pero con una lectura completamente contemporánea.

El impresionante estilismo de María Vázquez

El protagonista del estilismo de María Vázquez es un jean azul de corte oxford XL, de tiro medio a alto y bota acampanada, una silueta que remite directamente a la estética de los años 70 y que vuelve a posicionarse como una de las favoritas de la temporada. Esta prenda aporta estructura al look y estiliza la figura, funcionando como base para el resto de los elementos.

María Vázquez deslumbró con un estilismo de inspiración cowboy

En la parte superior, María Vázquez opta por una camisa estampada en tonos rosa y fucsia con motivos florales pequeños, una elección que suma frescura y feminidad sin perder elegancia. A esto se le suma un pañuelo anudado al cuello, uno de los accesorios más representativos del estilo ecuestre y del universo country chic, que refuerza la inspiración western del conjunto.

Los accesorios que elevan el look de María Vázquez

Los complementos terminan de definir el carácter del look de María Vázquez. Un cinturón de cuero marrón con hebilla metálica ovalada se convierte en el punto focal del estilismo, aportando el sello clásico del estilo cowboy. Las botas texanas en tono suela completan la propuesta, apenas visibles bajo el jean, pero fundamentales para cerrar la estética.

La clave de la accesorización de María Vázquez

En la misma línea, los anteojos de sol con formato envolvente y tintes ámbar suman un aire vintage, mientras que los collares en capas y los anillos discretos aportan textura sin recargar el conjunto. El beauty look de María Vázquez acompaña la misma idea: cabello suelto con ondas naturales y maquillaje liviano, donde predomina la luminosidad de la piel. El resultado es un estilismo que mezcla influencias western, boho y retro con una mirada actualizada del lujo relajado, donde la naturalidad y la sofisticación conviven en perfecto equilibrio.