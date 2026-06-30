Las etapas de crecimiento traen consigo la necesidad de adaptar los espacios personales, transformando rincones infantiles en refugios que reflejan la nueva personalidad de los hijos. Delfina Blaquier, siempre atenta a los detalles de su hogar en Estados Unidos, documentó este cambio significativo en la habitación de Alba, la hija más pequeña que comparte con el polista Nacho Figueras. Esta joven, que brilla con luz propia y sigue de cerca los pasos de su familia en el exigente mundo del polo, merece un entorno que acompañe su evolución constante en estos años fundamentales de desarrollo.

Alba y Delfina Blaquier

El antes y después de la habitación de Alba, la hija de Delfina Blaquier

El primer paso de esta renovación es contundente: las antiguas camas cuchetas dejan su lugar para dar paso a una queen size, símbolo claro del crecimiento de Alba. Con esta modificación, el ambiente adquiere de inmediato una impronta más madura y equilibrada, ideal para esta nueva etapa de la joven. El diseño interior, lejos de seguir modas pasajeras, se orienta hacia la funcionalidad y la elegancia atemporal que caracteriza los espacios donde convive esta familia, quienes siempre priorizan la calidez y el sentido de pertenencia en su hogar.

Delfina Blaquier mostró cómo está ahora la habitación de Alba

La elección del nuevo mobiliario no es azarosa, ya que la empresari apuesta por piezas que combinan confort y diseño. La cabecera de la cama, tapizada en una tela texturada de tonos neutros, se convierte en el punto focal que organiza la distribución del dormitorio. A ambos lados, mesas de luz de madera con un diseño orgánico y lámparas de mesa con pantallas simples aportan calidez al conjunto, integrándose a la perfección con la arquitectura del lugar. Cada elemento es seleccionado bajo la premisa de crear una atmósfera serena donde la protagonista se sienta cómoda y, al mismo tiempo, inspirada en su día a día.

La transformación no se detiene en los muebles, pues Delfina Blaquier pone especial cuidado en las paredes y los textiles. La incorporación de un empapelado con motivos botánicos y florales en tonos tierra, suaves rosas y verdes desaturados, otorga al espacio una personalidad única que evoca calma y naturaleza. Este recurso decorativo logra que la habitación se sienta fresca, femenina y, sobre todo, profundamente personal. La elección de estos colores responde a una búsqueda de equilibrio cromático que facilita el descanso, el estudio y la necesaria introspección durante la adolescencia.

Render de Delfina Blaquier con las modificaciones

La empresaria adelantó que el plan de diseño continúa con cambios en la ropa de cama y la alfombra, elementos clave para terminar de unificar la propuesta decorativa. En una serie de imágenes compartidas, Delfina mostró incluso un render de cómo imagina el resultado final, donde se ve la intención de integrar una alfombra con diseño clásico que armonice con la suavidad del resto de los elementos. Este ejercicio de visualización previa permite ajustar cada detalle antes de la ejecución definitiva, garantizando que el estilo final sea coherente y resuene con la personalidad de Alba.

La esencia de un refugio personal

Delfina Blaquier demuestra una vez más su habilidad para crear hogares que invitan a la pausa y el descanso. Cada objeto seleccionado posee una intención estética que busca el equilibrio visual, alejándose de las estridencias para enfocarse en materiales nobles y texturas acogedoras. De esta manera, el nuevo cuarto de Alba no solo acompaña su crecimiento físico, sino que también se transforma en un santuario que respeta su individualidad y sus gustos personales, convirtiéndose en el escenario principal donde ella explora sus intereses y fortalece su carácter.

Alba Blaquier cumplió 13 años

Más allá de la decoración, este proyecto es un testimonio de la dedicación de Delfina Blaquier hacia los espacios que habitan sus hijos, donde lo funcional convive con lo emocional. La transición de una habitación compartida a un espacio propio, diseñado con tanto detalle, marca un hito en la vida de Alba, quien hoy traza su propio camino deportivo y personal bajo la mirada orgullosa de sus padres.