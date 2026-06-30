Con apenas tres años, Sarah Burlando volvió a marcar tendencia con un look invernal tan canchero como funcional. Fue Barby Franco quien compartió las imágenes en sus historias de Instagram antes de que su hija saliera rumbo al jardín con su papá, Fernando Burlando, y acompañó la postal con una frase que resumió el espíritu del outfit: "Uno va como quiere al colegio".

Barby Franco y Sarah Burlando

El look de Sarah Burlando para ir a la escuela: "Uno va como quiere al colegio"

Para enfrentar las bajas temperaturas, Sarah Burlando apostó por una parka azul marino de corte amplio, uno de los abrigos indispensables del invierno. Con capucha e interior de corderito, la prenda no sólo aporta abrigo sino que también se convierte en la protagonista del estilismo gracias a su estética urbana y relajada.

Debajo, eligió un pantalón en la misma gama de color, logrando un conjunto monocromático que deja que los accesorios sean los verdaderos protagonistas. Porque si hay algo que llamó la atención fueron sus zapatillas plateadas metalizadas, un calzado que confirma que el brillo ya no está reservado para la noche y que esta temporada también pisa fuerte en los looks de todos los días.

El dulce look de Sarah Burlando

El plateado se instaló como uno de los tonos estrella del invierno y aparece tanto en sneakers como en bolsos y accesorios. En el caso de la mini influencer, suma un guiño fashion a un outfit pensado para la rutina escolar, demostrando que la comodidad también puede ir de la mano de las tendencias.

Los complementos terminan de darle personalidad al look. Los lentes de sol de inspiración noventosa, los moños blancos que sujetan su pelo con dos peinados simétricos y una pequeña cartera azul con un divertido estampado aportan ese toque lúdico que caracteriza a la moda infantil.

Sarah y Fernando Burlando

Lejos de las combinaciones demasiado recargadas, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando volvió a demostrar que un buen look también puede construirse a partir de básicos de invierno. Una parka abrigada, un conjunto cómodo y unas zapatillas que rompen con lo clásico fueron suficientes para crear un estilismo que equilibra funcionalidad y tendencia.