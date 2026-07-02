Darío Barassi mostró la oficina de su esposa, Lucía Gómez Centurión: "Me dio una paliza con su escritorio"

Darío Barassi volvió a compartir un momento de su vida cotidiana y terminó despertando el interés de sus seguidores por un detalle muy particular de su casa: la oficina de su esposa, Lucía Gómez Centurión. Con humor, el conductor reconoció que el espacio de trabajo de ella superaba ampliamente al suyo y resumió su opinión con una frase que no pasó desapercibida: "Me dio una paliza con su escritorio".

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

Más allá del comentario, el ambiente de la esposa de Darío Barassi llamó la atención por su estética moderna y funcional. Con una combinación de materiales nobles, líneas limpias y una cuidada selección de muebles, la oficina refleja una de las tendencias más buscadas en interiorismo actual, donde el diseño prioriza la calidez sin resignar elegancia.

Así es la oficina de la esposa de Darío Barassi

El gran protagonista de la oficina de la esposa de Darío Barassi es una biblioteca realizada a medida en madera clara que ocupa toda una pared. El mueble combina estantes abiertos con módulos inferiores cerrados, ofreciendo un amplio espacio de guardado mientras mantiene una estética limpia y ordenada. En el centro se destaca un escritorio blanco de líneas curvas y diseño escultórico, cuya silueta contrasta con la calidez de la madera y se convierte en la pieza central del espacio.

Así es la oficina de Lucía Gómez Centurión

La silla tapizada de color caramelo aporta un toque sofisticado, mientras que el piso de madera natural, las cortinas de voile de piso a techo y la luz natural generan una atmósfera serena. A esto se suma un televisor integrado dentro de la biblioteca y una decoración medida, compuesta por libros y algunos objetos decorativos que refuerzan la sensación de equilibrio.

El estilo que marca tendencia en el hogar de Lucía Gómez Centurión

La oficina de la esposa de Darío Barassi reúne varios de los estilos más presentes en el diseño contemporáneo. La madera clara, la iluminación natural y la ausencia de excesos remiten al japandi, una tendencia que combina la simplicidad japonesa con la calidez escandinava. Al mismo tiempo, la paleta de blancos, beige y tonos arena aporta la esencia del minimalismo cálido.

Living y bar de Darío Barassi

Como contraste, el techo de la oficina de Lucía Gómez Centurión de hormigón visto incorpora un sutil aire industrial, mientras que una alfombra geométrica en blanco y negro suma personalidad sin romper la armonía del conjunto. El resultado es un ambiente elegante y funcional que demuestra cómo el buen diseño puede construirse a partir de materiales nobles, una distribución inteligente y una estética donde menos realmente es más.