La nueva vida de Mariana Pokrassa, la viuda de Juan Alberto Badía a 14 años de su muerte

Mariana Pokrassa, quien acompañó a Juan Alberto Badía en sus últimos años, reapareció para contar cómo había atravesado la etapa posterior a su fallecimiento. En una entrevista en 2024, habló de los desafíos que enfrentó y de la forma en que logró encontrar un nuevo equilibrio con el correr de los años. Sus palabras reflejaron su elección de mantenerse alejada de la exposición mediática y de enfocarse en la construcción de una vida distinta. Con el tiempo, esa decisión se consolidó como parte de su manera de transitar la intimidad.

A 14 años de la muerte de Juan Alberto Badía, Mariana Pokrassa forjó una nueva vida

Mariana Pokrassa, viuda de Juan Alberto Badía, reapareció públicamente en 2024, 14 años después de la muerte del recordado conductor. En aquella oportunidad, relató cómo atravesó los primeros tiempos tras la partida de su esposo y las dificultades que vivió en el vínculo con los hijos del locutor. Fue su última aparición en público, donde compartió detalles de una etapa marcada por la necesidad de reconstruirse y encontrar un nuevo rumbo.

Juan Alberto Badía

La relación con el presentador había comenzado varios años antes de su fallecimiento, y su pareja lo acompañó en los momentos más difíciles de su enfermedad. Tras su muerte en 2012, la vida de Pokrassa cambió de manera significativa, enfrentando situaciones complejas en el plano familiar. Durante una entrevista, expresó que se sintió muy mal por la manera en que se dieron las cosas con los hijos del conductor, lo que marcó un período de distancia y dolor.

A lo largo de los años, Mariana Pokrassa buscó mantener viva la memoria de Juan Alberto Badía, aunque eligió un perfil bajo y se alejó de los medios. Su última aparición pública fue también una oportunidad para hablar de cómo logró superar las dificultades y encontrar un nuevo equilibrio. En ese momento, compartió que el proceso de duelo estuvo acompañado por momentos de soledad, pero también por la necesidad de seguir adelante.

Mariana Pokrassa

La figura del reconocido locutor continúa siendo recordada por su trayectoria en la radio y la televisión, y su pareja, de aquel entonces, siempre destacó el legado que dejó en la comunicación argentina. Sin embargo, su propia historia se fue construyendo en paralelo, con un camino que la llevó a priorizar la vida personal y a mantener un perfil bajo. La etapa posterior al fallecimiento del presentador, estuvo marcada por la búsqueda de serenidad y por la decisión de no exponerse.

El nuevo rumbo de Mariana Pokrassa tras la partida de Juan Alberto Badía

En 2024, Mariana Pokrassa habló de cómo fue recomponer su vida después de la pérdida. Explicó que los primeros años fueron difíciles, especialmente por las tensiones familiares que surgieron tras la muerte de su esposo, Juan Alberto Badía. Con el tiempo, eligió enfocarse en proyectos personales y en la construcción de un entorno más tranquilo, lejos de la exposición mediática. La viuda mencionó que el recuerdo de su pareja sigue presente en cada etapa de su vida.

Mariana Pokrassa

Aunque decidió no participar de homenajes públicos ni de eventos relacionados con su figura, mantiene viva la memoria de los años compartidos. La última vez que habló en público, en 2024, dejó en claro que su prioridad era preservar la intimidad y cuidar su propio bienestar. El paso de los años le permitió encontrar un nuevo equilibrio y redefinir su vida. Según contó, se enfocó en actividades personales y en la construcción de un espacio propio, sin dejar de reconocer la importancia de lo que significó el locutor en su historia.

En la actualidad, a 14 años de la muerte de Juan Alberto Badía, la vida de Mariana Pokrassa se presenta como un recorrido marcado por la resiliencia y la búsqueda de serenidad. Su última aparición pública en 2024 dejó testimonio de las dificultades que atravesó, pero también de la capacidad de seguir adelante. La historia de la viuda del conductor se convirtió en un relato de transformación personal, que continúa desarrollándose en un ámbito privado.

Juan Alberto Badía

La vida de Mariana Pokrassa, viuda de Juan Alberto Badía, cambió de manera profunda tras la muerte del conductor en 2012. Su última aparición pública en 2024 permitió conocer cómo atravesó los primeros años de duelo y las tensiones familiares que marcaron esa etapa. Desde entonces, eligió un perfil bajo y se enfocó en la construcción de un nuevo rumbo personal. Su historia refleja un proceso de reconstrucción y la decisión de priorizar la tranquilidad.

VDV