Así es el nuevo playroom de Zaira Nara: estallido de colores, conexión con la naturaleza y texturas

Las modelos e influencers de moda entienden que las prendas y el estilo personal emiten mensajes a todos. No es lo mismo preparar un look pensando en la tendencia simplemente, que darle una vuelta de tuerca personal, que puede llegar a poner debates sobre el mismo. Zaira Nara fue observada en diversas ocasiones por eso, y eso la llevó a coronarse como una de las más importantes en la industria textil de la Argentina. Sin embargo, la modelo decidió dar un paso más allá, y comenzó a remodelar su casa, encontrando en un cambio de "rostro" otra manera de seguir exponiendo su personalidad. Esta vez le tocó al playroom, habitación que comparte con sus hijos y donde pasará la mayor parte de su tiempo en esta temporada de Mundial 2026.

Zaira Nara y Viggo, en su playroom

Así es como Zaira Nara remodeló su playroom

Zaira Nara es una de las influencias de la moda más seguidas de las redes sociales. Su pasión por la moda ceñida al cuerpo, las transparencias y la originalidad de mezclar texturas la llevó a ser el centro de debates entre expertos y a llamar la atención de las nuevas generaciones. Sin embargo, su personalidad no quiso quedar encasillada en la moda, y entendió que en otros ámbitos también se puede exponer los gustos de una persona. Ahora bien, ¿qué habitación empezar? o ¿qué tendencia deco seguir?

Durante los últimos meses, Nara fue remodelando detalles de su hogar que la hicieron acercarse a una estética contemporánea con fuertes reminiscencias de los años 60 y 70, donde las líneas geométricas puras y la calidez de los materiales naturales unifican cada ambiente. Es por eso que el estallido de colores, la conexión con la naturaleza y las texturas se vuelven un común denominador en toda su casa. Sin embargo, hay una habitación que también une el interés de sus hijos, Malaika y Viggo, ya que es donde ellos descansan y juegan: el nuevo playroom.

En sus historias de Instagram, y con motivo de estar disfrutando el mundial, Zaira reveló cómo quedó este espacio, destacándose por su inteligente equilibrio entre funcionalidad infantil, diseño contemporáneo y calidez textil. Al igual que el resto de su casa, grandes ventanales unen el interior con la naturaleza, inundando el espacio de luz natural. Los colores borgoña, grises, mostazas y crudos se fusionan en un mobiliario a medida, que cuenta desde un imponente mueble empotrado que enmarca la pantalla de televisión y ofrece múltiples cubos de guardado organizativo, pasando por un amplio sillón de líneas rectas hasta llegar a la alfombra de diseño geométrico, rompiendo la neutralidad del sofá y aportando el toque lúdico ideal para un cuarto de juegos.

Texturas y colores: la casa de Zaira Nara

La casa de Zaira Nara sufrió remodelaciones en los últimos meses que la acercó aún más a exponer su personalidad en su día a día. La modelo traslada exactamente las mismas fórmulas y principios que usa para vestirse a la decoración de sus ambientes cotidianos: siluetas holgadas y líneas puras, texturas táctiles y orgánicas, y una paleta tierra con acentos estratégicos. Es por eso que el playroom, la última habitación decorada, se integra al resto del hogar a través de un diseño modernista con fuertes reminiscencias de los años 60 y 70

Por un lado, ​el regreso de las líneas y siluetas de los 60s se inspira en la estética Mid-Century, fusionando texturas de tipo subway y creando a la perfección espacios de calidez orgánica y minimalismo industrial. Para mantener lo visual en comunicación, apostó a una paleta de color neutra con detalles explosivos, como pueden ser alfombras o cuadros de arte moderno y contemporáneo. Para evitar caer en el minimalismo blanco frío, su conexión con el exterior y los grandes ventanales le dan una vista al verde de su patio y permite la entrada de luz natural.

La casa de Zaira Nara

El nuevo playroom de Zaira Nara dialoga directamente con todas las habitaciones, exponiendo, una vez más, la personalidad de la modelo en su día a día. Con un claro objetivo de convertir su casa en un espacio más acercado a ella, Nara volvió a apuntar por un cambio y enamoró con el espacio que construyó para ella y sus hijos.

A.E