Termas Concepción: un lugar donde vivir experiencias que generan bienestar

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Daniel, ¿cómo nació este espacio?

Termas Concepción nació con el objetivo de desarrollar un producto turístico innovador para la región, aprovechando el recurso termal como eje principal de una propuesta de bienestar, recreación y descanso.

A lo largo de los años, el Parque Termal fue creciendo y ampliando su oferta, incorporando alojamientos, parque acuático, parque aéreo y nuevos servicios que permitieron consolidarlo como uno de los destinos turísticos más completos de Entre Ríos.



¿Cuáles son los servicios que ofrecen?

Nuestra propuesta busca combinar descanso, diversión, naturaleza y bienestar en un mismo lugar.

Actualmente Termas Concepción ofrece una experiencia integral que incluye:

Parque termal con piscinas de distintas temperaturas.

Alojamientos dentro del predio.

Parque Acuático para toda la familia.

Parque Aéreo de aventura.

Gastronomía y espacios recreativos.

Actividades de bienestar, relajación y vida saludable.

Organización de eventos, encuentros corporativos y grupales.

Programas especiales para instituciones educativas, deportivas y turísticas.





¿Cuál es la proyección que tienen a mediano plazo?

Nos proyectamos como un centro turístico y de bienestar de referencia en la región centro del país, fortaleciendo la calidad de los servicios, incorporando tecnología, ampliando la oferta de experiencias y desarrollando nuevas inversiones vinculadas al turismo, la salud y el wellness.

Además, estamos trabajando en alianzas estratégicas con instituciones académicas, organismos públicos y actores privados para potenciar el desarrollo turístico de Concepción del Uruguay y consolidar el destino durante todo el año.



¿Qué diferencia a Termas Concepción de otras propuestas?

Nuestra principal diferencia es la integración de múltiples experiencias en un único complejo. Somos el único establecimiento de la provincia que combina termas, alojamientos, parque acuático y parque aéreo en un mismo predio.

A esto se suma nuestra ubicación estratégica, a solo 300 kilómetros de Buenos Aires, la permanente búsqueda de innovación y el compromiso con la mejora continua de la experiencia de nuestros visitantes.

Termas Concepción

Autovia Jose Artigas (ex Ruta Nac 14) – Km 129, Concepción del

Uruguay, Entre Ríos

Sitio web: www.termasconcepcion.com

WhatsApp: +54 3442 473805 - 473808

Instagram: @termasconcepcion

Facebook: Termas Concepción

Correo electrónico: [email protected]