Sybela Marisol Santibáñez Serrano: un ejemplo para muchas

Madre de Mia y de novia con Francisco, Sybela Santibáñez Serrano (28) vive también con su mamá y su abuela “quienes me criaron” en Chile, donde es bailarina y coreógrafa, tiene un gimnasio y, además, ese influencer en Instagram motivando a las mujeres a que logren una mejor calidad de vida nutriendo su cuerpo, su mente y su alma.

- ¿Cómo congenia su trabajo con su rol de madre?

En las mañanas suelo escribir mis objetivos del día, las clases que debo realizar, publicaciones y contenido que debemos crear, dejarme un espacio para entrenar y hacer cardio, entre otras tareas. Dentro de todo esto, dejo un espacio para disfrutar con mi hija. Por ejemplo, en este momento, acabo de terminar de ver una película con ella. También, solemos llevarla a nuestro gimnasio, que naturalmente está cerrado al público, y allá corremos, hacemos juegos y ejercitamos. Eso sí, no es una tarea fácil por la alta carga laboral que llevo. Por suerte, en casa también somos un equipo, nos apoyamos y me permite estar tranquila de que no puede estar mejor cuidada mi pequeña.

- ¿Cómo llegaste a las redes y a tener tantos seguidores? ¿A qué lo atribuís?

La verdad es que no recuerdo cómo empezó todo, porque me he dedicado a subir lo que hago en el día a día, desde que una amiga me creó esta cuenta el 2012, y al parecer les gusta a las personas. Eso, a la vez me da alegría y energía para seguir haciéndolo. Muestro prácticamente toda mi vida, actividades con mi hija y novio, mi trabajo, cuando tengo que estudiar, etc. Siempre intento ser yo, natural y espontánea, como me conocen en la realidad. Además, intento entregar lo que sé en cuanto a alimentación, actividad física, prácticas de yoga, mindfulness y otros consejos que me han servido y espero que le puedan servir a mis seguidoras.

- ¿En esta época, sigue siendo importante la estética o es más importante un cuerpo sano?

La estética siempre ha tenido un rol muy importante, nos puede hacer transmitir mucho y creo que la estética sigue siendo muy importante porque a muchos nos entrega sensación de bienestar, felicidad con uno mismo y, finalmente, eso tributa a una autoestima positiva. Tengo la sensación de que las personas comienzan con lo estético, pero al menos yo, intento que exista un cambio de switch, que les ayude a comprender que el cuerpo sano es mucho más importante y que, finalmente, cuando nos damos cuenta que nuestro cuerpo está sano, solemos querernos más y lo estético pasa a ser una consecuencia de que nuestra salud esté en un buen punto. Eso sí, si hablamos de retoques y operaciones, creo que están muy bien. Uno siempre tiene algo que no le gusta y, si puede mejorarlo y sentirse mejor con uno misma, ¿por qué no hacerlo?

- ¿Cuáles son tus proyectos en lo personal para este año?

Poder seguir trabajando y entregándoles herramientas y una pizca de entretenimiento a mis seguidores. No sé si para este año o el próximo, quiero volver a competir, construir mi casa y poder irme a vivir allá. Y siempre seguir aprendiendo y buscando las formas de impactar positivamente en la vida de las personas que me rodean y de los que siguen lo que hago a través de mis redes sociales.

Redes sociales: @sybellafit @estudiosybellafit @bubblegum.active