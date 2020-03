Tienda Sillón: calidad y servicio al cliente

¿Qué te llevó a dedicarte a esta empresa?

Estudié la carrera de “Decoración de interiores” y siempre trabajé con mi papá en una empresa familiar de muebles. Luego fui madre y me dediqué a criar a mis hijas, ellas crecieron y me involucré en los locales familiares. Fue en ese entonces donde me quise independizar y surgió la posibilidad de fabricar sillones por mi propia cuenta.

¿Cómo iniciaste el proyecto?

Incorporé un modelo de sillón en un local de muebles y esto desencadenó en la creación de “Tienda Sillón”. Hace cinco años que la empresa empezó a crecer y estoy muy feliz por los resultados obtenidos.

¿Qué productos y servicios ofrece la empresa al público?

Ofrecemos sillones de distintas calidades y precios de acuerdo a las necesidades de las personas. No solo vendemos estandarizado, sino también nos dedicamos a un público específico que pide a medida y con diferentes telas, patas y placas. Todos los productos los comercializamos por menor y mayor. A su vez, enviamos productos a todo el país.

¿Cuáles son los proyectos a futuro de Tienda Sillón?

Que la marca siga creciendo en venta minorista y por mayor.

Locales comerciales : Av Córdoba 4781 - Palermo // Av Medrano 714 - Almagro.

