Tres claves para crear relaciones sanas

Al hablar del tema relaciones, tanto con amigas como en mis espacios, una frase que se repite es “siento que no me valora”, y seguido a ésta todo lo que hicieron y exigieron al otro, y su inacción o falta de interés al respecto. Y la pregunta que surge es ¿por qué sucede esto? ¿puedo crear otro tipo de personas o será siempre lo mismo?.

Esas parejas o vínculos que no te valoran están en tu vida para que aprendas a poner límites, a decir que no, a valorarte, a ser tu prioridad, no desde el ego o la imposición sino desde la conexión con vos misma y tu sentir.

Algo que suele suceder es pasar de la empatía y el apoyo al otro, a la desvalorización y el abandono de una misma, porque te estás vinculando desde tus heridas y carencias afectivas. Y, la parte más incómoda y difícil de aceptar, pero necesaria para empezar a cambiarlo: no es el otro, sos vos, no te valora porque vos se lo permitís.

Por eso, te comparto 3 claves para salir de ese patrón y crear relaciones más sanas, conscientes y plenas:

1. Conectar con vos misma, parar el ruido mental de lo que tu pareja hace o no, lo que quiere y sus intereses, y escucharte, conectar con lo que vos querés, ponerte en primer lugar y no hacer nada que no quieras o por obligación.

2. Expresar tu sentir, hablar de tus miedos, incomodidades y necesidades. Si a la hora de hacerlo la persona no valida tus emociones, no demuestra interés o no está dispuesto/a a trabajar en conjunto en una solución, lo mejor sería alejarte de ella.

3. Sanar tus heridas, reconocer lo que es tuyo y trabajarlo, para dejar de vincularte desde tu niña herida, que demanda y espera que el otro haga o le de algo, para hacerlo desde la completud que sos.

Crear nuevas personas y maneras de vincularse es posible, y depende de vos. Si estás lista para crear relaciones plenas empezando por la más importante, la relación con vos misma, te espero en mis espacios grupales e individuales.

