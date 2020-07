Una propuesta de vanguardia, pensada para que crees tus propios diseños

Voo Indumentaria nació de un proyecto familiar que tenía la idea de ofrecer calidad y diseño en cada prenda. Laura, pionera en este emprendimiento y mamá de Ana, es quien tuvo la idea inicial y le dio curso al armado del taller. Hoy desde el espacio charlan con Caras y nos cuentan como ha sido este camino hasta la actualidad. “Estaba estudiando la carrera de Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual en ese momento, sólo me dediqué a ponerle un nombre al proyecto y diseñar el logotipo. ¡Pero no tocaba ni un alfiler!”, recuerda Anita quien luego decidió seguir con este legado.

“Mi mamá me dio las indicaciones y probé: fue amor a primera puntada. La satisfacción que sentí al diseñar, confeccionar y usar una prenda hecha entera por mí fue tan grande que se convirtió en mi pasión”, destaca la emprendedora y agrega que “más tarde empecé a hacer ropa para mis amigas y al poco tiempo estábamos vendiendo en ferias de diseño e internet”.

Cuentan con diseños exclusivos. ¿Qué hace a estos productos únicos?

Para nosotras la moda es sólo una referencia. No siempre “la tendencia” es lo que queremos usar, o con lo que no sentimos cómodos. Hacemos propuestas de diseño con ideas que vamos tomando y otras que se nos ocurren en momentos de inspiración creativa (¡cuando se hace la luz!). Por otro lado, le ofrecemos a nuestros clientes diseñar su propia indumentaria, y ahí hacemos la diferencia. Con nuestro hashtag #customizate, que usamos permanentemente en las redes sociales, invitamos a que cada uno encargue lo que realmente necesita o lo que está antojado de ponerse. Y eso es súper divertido. Generamos un vínculo muy lindo porque tratamos de cumplir los antojos, y confeccionar esas prendas que no siempre se encuentran en las vidrieras. Surgen cosas muy interesantes.

¿A qué público apuntan con sus diseños?

A todos: mujeres, hombres, niños y bebés. Pero, sobre todo, a los que quieren un producto de diseño confeccionado con mucho amor. En cuanto a los géneros que confeccionamos son: urbano, deportivo, trajes de baño, pijamas y ambos médicos.

¿Cuáles son los productos estrella o más requeridos?

Los más pedidos son los tops deportivos, tenemos muchos modelos y todos los años hacemos nuevas propuestas. Las calzas cortas también tienen mucho éxito por el calce que tienen y la calidad de las telas que usamos. Los hombres elijen sobre todo shorts deportivos (tipo CrossFit).

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío?

Las redes sociales las manejo yo, Anita. Atiendo personalmente a nuestros clientes. Conozco cada rincón de este taller y puedo asesorarlo para que se lleve una prenda customizada y a su medida. Las ventas se realizan por Instagram, Facebook, WhatsApp o en nuestro Showroom en Santa Fe capital. Los envíos los hacemos por OCA o Correo Argentino.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

La mayor satisfacción para nosotras es ver nuestras prendas circulando por la ciudad o viajando a cualquier parte del mundo. Porque cada diseño está hecho a conciencia y con mucha pasión. Nos encanta recibir mensajes de nuestros clientes felices por el producto que les brindamos, nos da la pauta que vamos por buen camino.

Queremos seguir creciendo y avanzar a paso seguro, tener buenos cimientos, de esa manera podemos estar listas cuando se nos dan las grandes oportunidades. Para dar un buen salto, primero tenés que estar firme en el suelo. Siempre estamos pensando en progresar en todo sentido, desafiarnos a nosotras mismas y sorprender al cliente con nuevas ideas. El amor por los detalles, la imaginación para combinar colores y texturas, el trabajo minucioso de moldería entallada y el desafío constante de dar lo mejor es lo q hace q nuestra marca sea reconocida. En el mediano plazo tenemos pensado armar un e-commerce para abrirnos al resto del país. Tratamos de hacer la diferencia con la atención, los tiempos de entrega y la calidad del producto fundamentalmente.

Nos vemos muy bien en el futuro, la indumentaria de VôO resuena cada vez con más frecuencia.

Conoce más en sus perfiles: @vooindumentaria // @amvoo.santafe // Voo Santa Fé.

Para contacto: Voo Indumentaria - WhatsApp: 3424771974.