Vanesa Biasoli: El poder transformador de poner límites

Creo fue en mi adolescencia cuando empecé a escuchar sobre límites, o por lo pronto fue ahí cuando resonó más en mi interior.

“Si no pones límites nadie te va a respetar”

“Cuando estés con un chico es importante que muestres cuáles son tus límites”

“Hay límites y debemos respetarlos”

Estas son algunas de las frases que recuerdo de tantas similares relacionadas.

Hoy, con 40 años, puedo decirles que me ha llevado varios años más, pasada mi adolescencia, poder apropiarme y hacer mejor uso de lo que esa palabra simple y compleja refiere.

En mi podcast que tienen a disposición en Spotify llamado #conenfoque, dediqué el primer episodio para que podamos reflexionar sobre este tema. Considero que es sumamente importante reconocer el poder transformador que tienen los límites en nuestra vida. Los límites o su falta nos enferman, nos sanan, nos potencian, nos deprimen, nos llenan de energía o nos consumen. Allí, en ese episodio, comparto un ejercicio muy práctico para comprender cómo perdemos nuestra forma cada vez que no somos capaces de reconocer y respetar nuestros propios límites. ¡Los invito a que lo escuchen y disfruten la práctica!

Con límites hacia mí misma delimito lo que permito y lo que no, lo que estoy dispuesta a negociar y lo que determino como innegociable, y sólo a partir de esa negociación, saludable, podré sentirme más en paz y ser más coherente; eso significa que lo que siento, pienso digo y acciono, vayan de la mano.

En mis sesiones como coach, donde trabajamos en profundidad el amor propio como base del resto de todo lo que ocurra en nuestras vidas, he visto personas convertirse de manera extraordinaria a partir del buen uso de aplicar límites. Lo he podido observar también en mi vida con distintas terapias que me ayudaron al respecto y en la vida de personas cercanas también.

Es que aprendiendo a poner límites decido cómo me va a tratar mi jefe, dónde voy a vivir y con quién, qué amistades tendré para compartir parte de mi tiempo, qué pareja realmente me hace bien y suma a mi vida, y también aprenderé a decir “ya no más” a todo lo que considere me esté alejando de una mejor versión de mí misma.

Como lo hago en mis sesiones, quiero dejarte algunas preguntas que tal vez te proporcionen cierto aire fresco para repensarte:

Cuando comparto tiempo con mis amistades, ¿Con qué sensaciones finalizo cada encuentro? Esas sensaciones ¿suman a mi vida, restan o son indistintas?

¿Siento que la gente que me rodea me acepta tal cual soy?

¿Mi pareja me trae más paz o nerviosismo?

¿Estoy conforme con el trato que recibo en mis vínculos laborales? Si la respuesta es no, ¿Por qué permito ese tipo de tratos?

Espero estas preguntas te hayan invitado a la acción, si es que hay algo más para limpiar en tus emociones y vínculos personales, y desde esa emoción que brota internamente y comienza a sonar cual alarma despertador, te animes a establecer a partir de ahora los límites necesarios para comenzar a caminar de manera más liviana hacia esa vida que deseas.

Recordá que absolutamente nadie lo hará por vos. La vida es un ratito, animate a conocerte y serte fiel.

¡Hasta pronto!

Para contactarte con Vanesa

Instagram @vanesabiasoli

Web www.vanesabiasoli.com

Wpp: +549 1150490707