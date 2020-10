We Are Velvet: una marca que viste de pies a cabeza

We Are Velvet es una marca de diseño que nació de la mano de Gisela y Macu, madre e hija que tienen una amplia visión de la moda y querían convertir toda esa pasión en un proyecto propio. Impulsadas por el ímpetu de Macarena, que contaba con experiencia en el rubro de los accesorios, montaron este proyecto y así se lo detallan CARAS.

“Todo comenzó a mis 19 años a partir de un álbum en mi Facebook llamado "vendo accesorios", los cuales hice ese mismo verano”, comenta la emprendedora más chica y agrega que “quiero transmitir a la gente el mensaje de que, si nosotras pudimos emprender, en este contexto y con tan poco dinero y herramientas, cualquiera puede hacerlo. La clave es empezar”.

Macarena siempre tuvo un fuerte llamado al mundo de los accesorios, y contaba con las herramientas para brindar un servicio de calidad, pero era algo que había dejado de lado. “A la hora de arrancar este proyecto, me volvieron a despertar esas ganas de conectarme con el oficio. Compré lo que pude y arranqué. Nunca fue con fines de lucro, pero al lucir esos aros tan llamativos, empezaron las consultas de amigas, conocidos y así, sin pensarlo publiqué la anteriormente mencionada página de Facebook”.

Actualmente, en la marca trabajan bajo el lema de “vestir de pies a cabezas” a sus clientas, es por eso que ofrecen indumentaria, calzado, trajes de baño, marroquinería, accesorios y muchos más productos.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

La forma en la que mostramos los productos y sus procesos. Aprendí mucho de la industria textil y lo comparto con nuestros seguidores a diario, tanto lo bueno como lo malo, lo que yo llamo "el lado B de emprender". Me frustraba muchísimo ver cuentas donde todo era o parecía perfecto. A la hora de tener mi marca decidí que ese no sería mi caso.

¿Qué han aprendido en este tiempo de profesión?

Me ha resultado muy positivo incluir a los clientes/seguidores en la marca, es decir hacerla "entre todos". Tenemos una comunidad que interactúa y participa la selección de productos, colores, telas etc. También aprendí a permitirme equivocarme sin miedo, pero siempre escuchar a nuestros clientes y estar a la altura de sus deseos, o al menos intentarlo. Y por último, que parte de emprender, es resolver problemas cotidianamente. Me amigué con esa palabra, es parte del camino.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Sin dudas ver a una persona en la calle luciendo una prenda exclusiva Velvet. Me llena de emoción. ¡Pero lo que más satisfacción me da es el cariño, la confianza y apoyo de la gente que nos sigue eligiendo año tras año!

¿Como se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Por el momento, a disfrutar nuestra Boutique de Palermo, que abrió hace 5 días luego de tanto esfuerzo (y que aún me faltan terminar cosas, jaja). Y también seguir consolidando la fabricación nacional exclusiva de marca y creciendo con la venta online y mayoristas. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero disfrutamos cada paso ¡PURA VIDA!

Datos de contacto: IG: @wearevelvet - Macu Basile y Gisela Staino, fundadoras de la marca, e hija-madre // Boutique: ARMENIA 1937 PALERMO - WWW.SHOPWEAREVELVET.COM.