Compinche te invita a alzar tu copa, siempre

Agosto nos regaló un bingo retro inolvidable: risas, cantitos y copas compartidas que transformaron a Compinche en un verdadero salón de fiesta. La magia de siempre: extraños que se vuelven cómplices y amigos que redescubren el placer de jugar.

Septiembre llegó con más novedades: Compinche abrió también sus puertas al mediodía con un menú express pensado para quienes buscan calidad en poco tiempo, sin renunciar a lo casero ni lo artesanal. Desde las 9:30 hasta las 15:30, los vecinos y trabajadores de la zona tienen su nuevo punto de encuentro.

La propuesta ya tiene un favorito: el sánguche de la semana. Ciabatta de masa madre tostada, jamón crudo cortado finamente, queso brie cremoso, rúcula fresca, granos de mostaza macerados en miel orgánica y un toque de aceite de oliva del bueno. Un clásico inmediato que resume el espíritu de Compinche: simpleza, producto y carácter.

Pero eso no es todo... se viene una degustación de vinos guiada por la sommelier Mirna Leiva, acompañada de un menú especial para la ocasión. Una experiencia única para probar, descubrir y escuchar las historias detrás de cada botella. Un ritual que une al barrio con quienes hacen posible cada sabor.

Compinche. Calle 1 entre 56 y 57 N°1181. La Plata.

@compinche.lp