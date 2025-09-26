3 recetas de pastas frescas para disfrutar la primavera

CONTENT RESTO CARAS

La primavera invita a platos frescos, rápidos y coloridos. Y si bien muchos asocian a las pastas con el invierno y las salsas más contundentes, lo cierto es que también pueden reinventarse en versiones ligeras, perfectas para la temporada. Fiel a su esencia de unir tradición con innovación, Gelay Pastas propone ideas que combinan sabor, practicidad y un toque casero para redescubrir las pastas.

1. Ravioles Soufflé: un snack diferente para compartir

Una de las propuestas más originales son los ravioles soufflé de pollo y verdura, que se fríen hasta quedar dorados y crocantes. El secreto está en separar uno por uno los ravioles antes de freírlos, evitando que se peguen. En apenas dos minutos de sartén ya están listos. Lo mejor: se disfrutan como picoteo en familia o con amigos, acompañados de salsas para dip como tomate y albahaca, scroffa (crema, tomate, queso fundido y orégano) o crema de espinacas. Una opción práctica, sabrosa y pensada para momentos compartidos.

2. Spaghetti a la Capresse: frescura mediterránea en la mesa

El mix perfecto entre pastas frescas y cocidas. Se prepara con tomates cherry, ajo, oliva y un toque de aceto, que se hornean para intensificar su sabor. Los spaghetti de Gelay Pastas, cocidos al dente, se suman a la mezcla y se coronan con hojas de albahaca fresca y una burrata cremosa. Una receta simple pero elegante, ideal para una comida familiar de fin de semana, donde lo clásico se adapta al ritmo de la temporada.

3. Ensalada de Fusillis con pepino: frescura en cada bocado

Para quienes buscan algo más liviano, la ensalada de fusillis es perfecta. Pepino, cebolla morada, atún y queso crema se combinan en un frasco, al que luego se agregan los fusillis cocidos. Se termina con jugo de limón y un toque de salsa de soja. Agitando el frasco se integran los sabores antes de servir en un bowl. Fresca, original y muy fácil de preparar, ideal para almuerzos.

Todas estas recetas se pueden preparar fácilmente con las pastas frescas de Gelay. Ingresando a la página web www.gelaypastas.com vas a encontrar ravioles, spaghetti y fusillis elaborados de manera artesanal, listos para transformar tus comidas primaverales en momentos únicos.

