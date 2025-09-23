Maktub Blends, orgullo bonaerense, entre los 3 finalistas provinciales del Concurso Nacional de Emprendimiento 2025

CONTENTCARAS

De esta categoría participaron 10 emprendimientos finalistas, seleccionados entre más de 100 pymes de toda la provincia de Buenos Aires. Solo uno de ellos accedió a la gran final nacional, lo que refleja el nivel de exigencia y la importancia de este reconocimiento.

El certamen, que buscaó destacar a las pymes con mayor innovación e impacto, reconoció a Maktub Blends por su propuesta auténtica: blends de té en hebras, toppings para saborizar el mate y botánicos para bebidas, elaborados con ingredientes 100% naturales, sin esencias ni endulzantes. Hierbas, flores, semillas, especias y frutas cuidadosamente seleccionadas que invitan a vivir experiencias de sabor, bienestar y conexión con la naturaleza.

Detrás de cada creación está la visión del Lic. Miguel Fiore, fundador de la marca, quien convirtió la costumbre cotidiana de tomar un té o un mate en un ritual especial cargado de significado.

“Llegar a la final provincial es mucho más que un reconocimiento: es la confirmación de que los sueños, cuando se trabajan con compromiso, pueden convertirse en realidades que inspiran a otros. Este logro no es solo nuestro, es de todos los que creen que desde Junín podemos proyectarnos al país”, expresó emocionado Fiore.

Lo que comenzó con pequeñas producciones y vendiéndolas en ferias locales hoy se consolida con una fuerte presencia digital en toda la argentina y con proyección de importarlas durante 2026, además de contar con una comunidad fiel de clientes y un diferencial claro: transformar cada infusión en una experiencia que conecta con las emociones y la naturaleza.

Este reconocimiento abre la puerta a nuevas oportunidades y reafirma el compromiso de Maktub Blends con la innovación, el impacto social y la sostenibilidad. Para la marca, estar entre los finalistas provinciales significa un paso decisivo en su misión de llevar sus mezclas al corazón de cada hogar argentino.

Junín celebra junto a Maktub Blends este logro, que refleja el espíritu emprendedor de la ciudad y la capacidad de soñar en grande sin perder de vista las raíces.



Conocelos en www.maktubblends.com.ar o en Instagram @maktubblends