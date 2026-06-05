Dana Buttigliero, la influencer del conurbano que conquistó a Zuckerberg y hoy impone la vanguardia de la moda tailandesa en Buenos Aires

Dana lleva Tailandia a Buenos Aires sin salir de Argentina

Dana Buttigliero no necesita pasaporte para viajar. Le alcanza con su cocina, una olla y esa energía auténtica del conurbano que la llevó a que Mark Zuckerberg eligiera su video cocinando en vivo para mostrárselo al mundo. Dana ya había viajado a Tailandia sin moverse de su cocina, con tres recetas que se convirtieron en furor entre sus seguidores: curry verde de pollo, chicken rice y Pad Kra Pao. "Preparé un curry verde que está tremendo", escribió en el reel que sus seguidores replicaron sin parar. Pero el encanto de Tailandia va mucho más allá de la cocina. Hoy nos acerca al cautivador mundo de la moda tailandesa a través de la campaña THINK THAILAND: NEXT LEVEL 2026 del Departamento de Promoción de Comercio Internacional (DITP), Ministerio de Comercio de Tailandia.

El encanto de la moda tailandesa: de la sabiduría ancestral al diseño contemporáneo

En esta nueva etapa, Dana descubre otra cara de Tailandia: su moda. Enraizada en siglos de sabiduría tradicional y artesanía, la moda tailandesa refleja un patrimonio cultural transmitido de generación en generación. Inspirada en la vestimenta tradicional tailandesa, representa la identidad artística de la nación a través del tejido de seda, los textiles locales hilados a mano y los bordados delicados que distinguen a cada región. Hoy, una nueva generación de diseñadores tailandeses está llevando esas tradiciones al mundo contemporáneo. Los textiles tradicionales se reinventan en piezas de moda actual que se pueden llevar en la vida cotidiana sin perder su esencia cultural. Algodón tejido a mano, telas de cáñamo y textiles teñidos con índigo natural se transforman en creaciones elegantes y versátiles. Desde bolsos artesanales de rayas multicolor y totes de denim con detalles en cuero hasta joyería y accesorios, cada pieza fusiona artesanía tradicional con estética moderna.

"Tailandia está más cerca de lo que imaginás", adelanta Dana en sus redes. Y mientras ella recorre las vidrieras del barrio, en París se prepara algo monumental: del 13 de mayo al 1 de noviembre de 2026, el Museo de Artes Decorativas presenta «La Mode en Majesté», con más de 200 obras maestras, incluyendo vestimenta y accesorios reales pertenecientes a Su Majestad la Reina Sirikit La Reina Madre, diseñados principalmente por el modisto Pierre Balmain, la casa de bordados Lesage y diseñadores tailandeses. La exposición incluye además vestimenta real perteneciente a Su Majestad la Reina Suthida Bajrasudha Bimalalakshana y a Su Alteza Real la Princesa Sirivannavari Nariratana Rajakanya. La muestra también destaca la evolución de la indumentaria de la corte tailandesa a través de los ocho estilos del Chud Thai Phra Ratchaniyom (el traje nacional tailandés de distinción real), ofreciendo una mirada a la riqueza de la artesanía tailandesa y su lugar en la escena global.

Dana Buttigliero en el subte porteño, camino al Barrio Chino de Buenos Aires.

El boom tailandés ya llegó a tu barrio

Lo que Dana demuestra, con la naturalidad que la hizo famosa, es que Tailandia ya forma parte de la vida cotidiana porteña. Las recetas circulan en las redes, los textiles artesanales se reinventan con diseño contemporáneo y los accesorios de fibras naturales ya captan la mirada de los porteños. La moda tailandesa ya no es solo vestimenta ceremonial o souvenir de viajero: es una propuesta que fusiona patrimonio cultural con innovación, pensada para el consumidor global que busca moda consciente y con historia. Eso es exactamente lo que THINK THAILAND: NEXT LEVEL 2026 viene a mostrar. "Viajás a Tailandia con los sentidos sin moverte de tu ciudad", dice Dana. De los mercados de Bangkok a tu barrio, hay menos distancia de lo que imaginabas.

Más información en el sitio oficial de Think Thailand Next Level o contactando al DITP Buenos Aires (Thai Trade Center Buenos Aires), Departamento de Promoción de Comercio Internacional, Ministerio de Comercio de Tailandia.

IG: ttcbuenosaires

[email protected]