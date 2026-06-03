Entre leones y glamour: el impactante glamping donde se hospedan Carla Pereyra y el Cholo Simeone en África

Después de una intensa temporada marcada por compromisos laborales y familiares, Carla Pereyra y Diego Simeone hicieron las valijas y partieron rumbo a África para vivir una experiencia completamente diferente. La pareja eligió Botsuana como destino para desconectarse del ritmo cotidiano y disfrutar de unos días de tranquilidad en uno de los escenarios naturales más impresionantes del mundo.

Carla Pereyra y el Cholo Simeone en África

A través de sus redes sociales, Carla Pereyra se encargó de mostrar cada detalle de la aventura. Desde los paisajes del delta del Okavango hasta los encuentros con animales salvajes, las publicaciones reflejaron un viaje pensado para bajar el ritmo, compartir tiempo en pareja y disfrutar de un entorno donde la naturaleza es la gran protagonista.

Así es la lujosa habitación de Carla Pereyra y el Cholo Simeone en África

Para esta escapada romántica, Carla Pereyra y el Cholo Simeone se alojaron en un exclusivo complejo ubicado en Chief's Island, en el corazón del delta del Okavango. Se trata de una propuesta que combina la experiencia de un safari africano con todas las comodidades de un hotel de lujo.

Así es la lujosa habitación de Carla Pereyra y el Cholo Simeone en África

La habitación donde se hospedan destaca por su estética inspirada en los tradicionales lodges africanos. La gran cama con dosel rodeada de telas blancas, los muebles de madera oscura y los textiles con estampados artesanales crean una atmósfera cálida y sofisticada. Además, el alojamiento está completamente integrado al entorno natural, lo que quiere decir que, desde los espacios comunes y las terrazas es posible contemplar el paisaje africano en todo su esplendor.

Las aventuras de Carla Pereyra y el Cholo Simeone en África

Más allá del confort del alojamiento, la aventura de Carla Pereyra y el Cholo Simeone continuo más cerca de la naturaleza. Durante su estadía, la pareja participó en safaris que les permitieron observar de cerca algunos de los animales más emblemáticos de África. Entre las imágenes compartidas por la modelo se puede ver leones, extensas llanuras y distintos ejemplares de fauna salvaje que habitan la región.

Así vivieron Carla Pereyra y el Cholo Simeone sus días en Áfríca

También tuvieron la oportunidad de conocer comunidades locales y acercarse a la cultura de las aldeas cercanas, una experiencia que enriqueció aún más el viaje. Las jornadas estuvieron marcadas por amaneceres, recorridos por la naturaleza y momentos especiales.

La reflexión de Carla Pereyra tras su experiencia africana

Tras los mágicos días en África, Carla Pereyra sorprendió al revelar lo que había aprendido durante el viaje: "Llegué pensando que venía a descubrir un lugar y, sin darme cuenta, terminé encontrándome conmigo misma y todo lo que traía en mí", comenzó escribiendo.

La sentida reflexión de Carla Pereyra tras su paso por África

"África me está enseñando que la paz no es algo que se encuentra afuera, sino algo que aparece cuando dejamos de luchar por controlar cada detalle y simplemente aprendemos a estar", expresó. Así, entre safaris, leones y escenarios de ensueño, las vacaciones de Carla Pereyra y Diego Simeone terminaron convirtiéndose en una experiencia mucho más profunda que una simple escapada romántica.