Emprender en red: cuando los proyectos crecen juntos

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Ese espíritu se refleja en Østerbro, una cafetería de especialidad en Martínez donde el concepto de colaboración está presente incluso en los detalles del espacio.

Al entrar al local, los clientes encuentran un ambiente cálido y cuidado, pensado para acompañar la experiencia del café. Pero parte de ese diseño tiene una historia detrás: las sillas del lugar fueron fabricadas por el hermano del dueño de la cafetería, que tiene su propia fábrica de muebles, Ploom Deco (@ploom.deco).

La elección no fue casual. Cuando llegó el momento de equipar el local, la decisión fue apostar por un proyecto cercano, confiando en el trabajo de otro emprendedor que cuida la calidad y el detalle por sobre todas las cosas. “Mi hermano me conoce y sabía a la estética a la cual apuntamos, así como también que queríamos tener sillas que fueran cómodas, que te invitaran a quedarte y no a sentirte que tenías que salir corriendo del local para que venga el siguiente cliente. Pablo busca esto en sus muebles, así que la decisión fue sumamente fácil” comenta Lucas, el dueño de Østerbro.

Este tipo de vínculos refleja una lógica cada vez más frecuente en el ecosistema emprendedor: en lugar de recurrir a grandes proveedores, muchos negocios optan por trabajar con personas que comparten los mismos valores. La colaboración no solo fortalece a cada proyecto individualmente. También genera redes donde el crecimiento de uno puede impulsar al otro. “Fue súper gratificante darle una mano a mi hermano que empezaba su camino como emprendedor y fue tal cual. No solo lo ayudé yo a él, también me sirvió como vidriera para exponer mis productos. Emprender solo es muy difícil, pero con la colaboración mutua se hace más liviano el proceso” comenta Pablo, fundador de Ploom Deco, cuyo nombre hace alusión al apodo de su padre.

En el caso de Østerbro, esa conexión familiar terminó integrándose naturalmente a la identidad del lugar. Mientras los clientes disfrutan de un café de especialidad, se sientan en muebles que también representan otro emprendimiento en marcha.

Más allá de lo anecdótico, la escena refleja una tendencia más amplia: emprendedores que entienden que el camino puede ser más sostenible cuando se recorre acompañado.

En tiempos donde la competencia suele ser la regla, estas pequeñas alianzas muestran que también es posible construir desde la cooperación.

@ploom.deco

@osterbro.cafe