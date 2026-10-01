Las Vertientes: una experiencia de campo donde la hospitalidad y la gastronomía son protagonistas

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Las Vertientes nació a partir de una idea de Manuel y Leonor Lainez, quienes imaginaron un lugar donde recibir a personas del exterior y compartir con ellas las actividades y la vida de campo que disfrutaban. Manuel había sido jugador de polo y, a través de ese recorrido, mantenía vínculos con visitantes de distintos países.

La casa se terminó de construir en 2001, aunque fue concebida con el carácter de las antiguas casas de campo. Su estilo inglés y una decoración que combina piezas inglesas con elementos rústicos terminaron de definir una identidad propia. Desde sus comienzos, el lugar recibió huéspedes extranjeros acostumbrados a un servicio especialmente cuidado.

Las Vertientes se encuentra en Villa del Totoral, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, una localidad cuya historia está ligada al antiguo Camino Real. Sus casonas históricas y calles arboladas forman parte de un paisaje que recibió a figuras como los poetas Rafael Alberti y Pablo Neruda. Cuna del pintor Octavio Pinto, reúne un valioso patrimonio cultural y la tranquilidad de la vida de pueblo, un entorno que acompaña la experiencia del hotel.

Una forma cercana de recibir y compartir la mesa

Hoy, Las Vertientes funciona como un hotel boutique donde la atención personalizada ocupa un lugar central. La propuesta busca conocer a cada huésped, estar presente durante su estadía y cuidar los detalles que contribuyen a que se sienta bien recibido.

La gastronomía es otro de los pilares de la experiencia. La cocina se basa en platos caseros con un toque gourmet, con especial atención al momento de compartir la mesa. A eso se suman gestos que forman parte de la historia de la casa, como el tradicional servicio con mozos de guantes blancos, sus ambientes cálidos y una decoración que conserva el espíritu del lugar.

En sus primeros años, el hotel recibía principalmente a visitantes extranjeros que llegaban atraídos por el polo y otras actividades al aire libre. Con el tiempo, la propuesta se amplió también a quienes buscan descansar, disfrutar de la pileta, realizar una cabalgata o pasar algunos días rodeados de naturaleza y buena comida.

La gestión del hotel también atravesó cambios con el paso del tiempo. Óscar, hijo de Manuel y Leonor Lainez, ya trabajaba junto a ellos antes de la pandemia. Cuando sus padres se apartaron de la gestión cotidiana, asumió junto a su esposa, Valeria, una mayor responsabilidad al frente de Las Vertientes. Desde entonces, ambos mantienen la forma personal y cercana de recibir que caracteriza al lugar.

Nuevas experiencias alrededor del vino y la cocina

Entre los próximos proyectos aparece el desarrollo de un pequeño viñedo boutique, pensado para producir vino propio y servirlo a los huéspedes. Más adelante, la intención es que quienes visiten Las Vertientes también puedan conocer y participar de su proceso de elaboración.

A su vez, proyectan crear comidas y encuentros especiales alrededor de la cocina, incorporando propuestas que dialoguen con la identidad del hotel y su entorno.

El objetivo es continuar sumando experiencias sin perder aquello que caracteriza a Las Vertientes desde sus comienzos: la hospitalidad, la vida de campo, la gastronomía y una forma cercana de hacer sentir a cada huésped como parte del lugar.

Las Vertientes · Hotel Boutique

Óscar y Valeria

Instagram: @las_vertientes_hotel

Email: [email protected]

WhatsApp para reservas: +54 9 3524 42-4976