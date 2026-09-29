Calita: pastelería sin gluten que combina sabor, seguridad y diseño

CONTENT CARAS RESTO

En 2020, un diagnóstico de celiaquía llevó a María Cala Alegrette a reinventar su manera de cocinar. Un año después, su perfil emprendedor la impulsó a comenzar con un producto que rápidamente encontró aceptación: los panes dulces. Los pedidos continuaron incluso fuera de temporada y lo que había comenzado como un pasatiempo empezó a abrir nuevas posibilidades.

A partir de esa experiencia, decidió profundizar su formación con cursos y práctica en pastelería. En ese recorrido identificó una necesidad concreta: la falta de tortas personalizadas y mesas dulces sin gluten que combinaran sabor, estética y cuidados específicos. Así nació Calita, con el objetivo de demostrar que una propuesta apta para celíacos puede ser segura, rica y visualmente atractiva.

Una propuesta donde cada detalle cuenta

Uno de los pilares de Calita es romper con la idea de que la pastelería sin gluten tiene que ser limitada o aburrida. Antes de incorporar un producto al catálogo, Cala prueba diferentes recetas, ingredientes y técnicas hasta alcanzar el sabor y la textura buscados. A ese proceso se suma el diseño, que ocupa un lugar central en cada elaboración.

La seguridad también atraviesa el trabajo cotidiano. Todos los ingredientes utilizados cuentan con certificación y en la cocina no se trabaja con productos con gluten. Al ser celíaca, traslada al emprendimiento los cuidados que forman parte de su propia vida.

El propósito es que cualquier persona pueda elegir opciones sin gluten para un evento, que lo haga con gusto y sin resignar nada, además de contar con la tranquilidad de encontrar productos elaborados bajo cuidados rigurosos.

Del proyecto inicial a nuevos desafíos

Durante los primeros años, Cala dividió su tiempo entre los estudios y el emprendimiento. Ese período estuvo marcado por un crecimiento medido y por la incorporación de nuevos conocimientos técnicos a través de clases de pastelería.

En 2025, luego de recibirse, pudo dedicarse por completo a Calita. A partir de entonces, comenzó a proveer productos a cafeterías y negocios, mientras los pedidos particulares crecieron rápidamente. Ese avance le permitió invertir en herramientas para responder a la demanda y profesionalizar otros aspectos, como el marketing y la administración.

Actualmente, busca consolidar su taller y ampliar el alcance de sus productos. Entre sus proyectos también aparece el sueño de crear una cafetería completamente sin gluten, pensada como un espacio donde las personas puedan sentirse cómodas y disfrutar sin preocupación.

Paso a paso, María continúa haciendo crecer Calita con la misma idea que impulsó sus comienzos: que comer sin gluten no signifique renunciar al sabor, la estética ni a la variedad.

Instagram: @calitaglutenfree

Telefono: 3624-667783

Mail: [email protected]