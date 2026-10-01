MALLKU Café: precisión, origen y pasión detrás de cada taza

CONTENT CARAS RESTO

La historia de MALLKU Café comenzó mucho antes de que existiera la marca. Su fundadora, ingeniera industrial, tuvo su primer acercamiento profundo al mundo del café durante la facultad, cuando realizó su proyecto de graduación sobre el procesamiento industrial del café tucumano.

Ese trabajo le permitió descubrir un universo de café de especialidad todavía por explorar en la provincia. Una vez finalizados sus estudios, decidió continuar formándose por su cuenta hasta que, a principios de este año, compró una tostadora y se capacitó en tostaduría y barismo. Con el acompañamiento de su familia, ese recorrido dio origen a MALLKU.

El nombre también habla de su identidad. Mallku significa “montaña sagrada” en quechua y aimara y refiere al espíritu protector de las montañas. Para su fundadora, apasionada por la montaña, esa conexión hizo que la elección surgiera naturalmente.

Del origen del grano a la taza

MALLKU busca combinar precisión y cercanía. El café se tuesta en pequeños lotes y cada perfil se trabaja con criterio de ingeniería, con el objetivo de que la taza permita reconocer las características de su origen. Actualmente, el proyecto trabaja con cafés provenientes de Colombia, Kenia, Brasil, Perú y Honduras.

Pero la propuesta no termina en el producto. Una parte central del proyecto consiste en contar la historia de cada grano, explicar cómo se tuesta y compartir distintas formas de disfrutarlo. Bajo esa premisa surgieron experiencias como las catas “Del Grano a la Taza” y las realizadas en cafetales junto a Lomas de Imbaud.

El objetivo es construir una comunidad alrededor de una pasión compartida por el café y generar una relación cercana con quienes se acercan a conocer cada variedad.

A pocos meses de su nacimiento, MALLKU ya comenzó a ampliar su presencia. Este 1 de octubre cumple seis meses y actualmente trabaja con cafeterías que sirven sus cafés, locales que los revenden y un espacio propio destinado al tostado y la producción.

El desafío de llevar el café tucumano a la taza

El próximo paso es consolidar el proyecto dentro del café de especialidad en Tucumán. Para eso, se trabaja en la creación de un espacio propio en el centro, pensado para que las personas puedan comprar el café molido en el momento y participar de nuevas experiencias vinculadas al producto.

A ese crecimiento se suma un trabajo que conecta directamente con el origen de la historia: su fundadora también se desempeña como Directora Técnica de una planta piloto de procesamiento de café en la provincia, donde trabaja junto a productores locales.

A mediano plazo, la intención es expandir MALLKU a nivel regional y completar el recorrido que comenzó durante aquella tesis universitaria: acompañar el café desde el productor hasta el consumidor.

Para su creadora, cada avance conserva el mismo motor que dio inicio al proyecto: la pasión por el café y el deseo de transmitirla en cada paquete y en cada taza.

Contacto: [email protected]

Tel: 381 336-1950 | Instagram: @mallkucafe

Sitio web: www.mallkucafe.com