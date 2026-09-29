Sol Pérez y Guido Mazzoni compartieron el primer viaje a Disney de su hijo Marco

Las vacaciones familiares siempre tienen un sabor especial, pero cuando se trata de la primera visita de un hijo a un lugar mágico, la experiencia adquiere otra dimensión. Sol Pérez y Guido Mazzoni emprendieron un viaje rumbo a los parques de Disney junto a su pequeño hijo Marco. A través de sus redes sociales, la conductora abrió las puertas de su intimidad para mostrar cómo viven cada jornada en este destino soñado, donde la sorpresa y la alegría infantil se apoderan de cada rincón del recorrido. Lejos de las obligaciones habituales de la rutina, el matrimonio se enfoca por completo en disfrutar de esta etapa y en registrar postales que quedan grabadas para siempre en el álbum familiar.

Sol Pérez y Guido Mazzoni jnuto a Marco en Disney

Sol Pérez y Guido Mazzoni: Un recorrido mágico y en familia

Desde el momento en que pisaron el complejo temático, la prioridad absoluta fue el bienestar y la diversión de Marco. En sus cuentas oficiales, Sol Pérez compartió un tierno mensaje para describir el clima que se vive en el viaje: “Un poco de todo lo que estuvo pasando estos días. La felicidad es total… no sabíamos si a Marco le iba a parecer un buen plan y la verdad que estamos todos fascinados”. Con estas palabras, la conductora dejó en claro que la reacción del niño superó por completo las expectativas iniciales.

Sol Pérez y Guido Mazzoni junto a Marco en Toy Story Land

El itinerario incluyó postales imperdibles por los distintos puntos emblemáticos del lugar. Marco se robó todas las miradas posando frente a un gran acuario con una remera y un short estampados con detalles de Mickey Mouse. Además, las imágenes reflejan los momentos cotidianos propios de vacacionar con un niño pequeño: caminatas bajo el sol con el cochecito equipado con un ventilador portátil, descansos reparadores donde Guido comparte una siesta junto al niño, y risas compartidas en sectores temáticos como Toy Story Land.

Sol Pérez y Guido Mazzoni: El detalle que hizo único al viaje

Lo que transformó esta escapada en un acontecimiento aún más especial fue la compañía elegida para la ocasión. El viaje de Sol Pérez y Guido Mazzoni junto a Marco contó con la participación de los cuatro abuelos, quienes se sumaron activamente a las caminatas, los almuerzos y cada uno de los paseos. Esta dinámica generó un espacio de encuentro intergeneracional donde la prioridad fue acompañar al pequeño en sus primeros descubrimientos y disfrutar del tiempo en familia.

Marco disfrutó de Disney junto a sus cuatro abuelos

En las fotos compartidas por la pareja se observa la comodidad del clan, optando por ropa urbana, zapatillas y gorras para hacerle frente a las altas temperaturas de Florida. Entre atracciones clásicas, recorridos pausados y momentos de descanso al aire libre, Sol Pérez y Guido Mazzoni demuestran que la vivencia conjunta enriquece cada recuerdo. De esta manera, el matrimonio consolida un nuevo capítulo lleno de ternura, consolidando el rol de la familia como el pilar fundamental de su día a día.