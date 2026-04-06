Therapy: café, diseño y una propuesta pensada para conectar

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En el corazón de Tucumán, Therapy Café no es solo un nuevo espacio gastronómico: es una invitación a detenerse. A hacer una pausa. A encontrarse.

Detrás del proyecto está Daniela, una emprendedora que, luego de vivir varios años en el exterior, decidió volver a su provincia con una idea clara: transformar sueños postergados en algo concreto. Pero también, reconectar. Volver a su lugar en el mundo con una propuesta que no solo aporte desde lo gastronómico, sino que construya comunidad.

Así nace Therapy Café. Desde una premisa simple pero poderosa: la terapia no siempre sucede en un consultorio. A veces ocurre en una mesa, en el silencio de una taza de café, en una charla que se estira sin mirar el reloj. “Hay conversaciones que solo pueden suceder en un café. Las importantes, las que duelen un poco, las que curan”, define Daniela. Y es justamente en ese cruce entre lo íntimo y lo compartido donde el espacio encuentra su identidad.

La experiencia está pensada en cada detalle. La calidez es protagonista, tanto en la estética como en la distribución: un living que invita a quedarse, una terraza para disfrutar sin apuro, un balcón y espacios amplios que permiten tantos encuentros personales como reuniones más grandes. Cada rincón cumple un rol, adaptándose a distintos momentos y necesidades.

La propuesta gastronómica acompaña esa misma lógica: variedad, calidad y una búsqueda constante de generar una experiencia. Desde desayunos contundentes como el English breakfast, pasando por tostadas y bagels caseros, hasta opciones más elaboradas para almuerzos o cenas que incluyen pastas, carnes y mariscos. Más que imponer un recorrido, la carta invita a elegir con libertad, con la certeza de que cada plato fue pensado en detalle.

Y en el centro de todo, el café. No solo como producto, sino como símbolo. “Para mí, la palabra café siempre fue una palabra cálida”, cuenta Daniela. Presente en cada momento del día, desde el desayuno hasta la sobremesa, se convierte en el hilo conductor de la experiencia. El alma del lugar.

Therapy Café no busca ser solo un café. Busca ser ese espacio al que se vuelve. Donde algo pasa. Donde, de alguna manera, siempre hay un encuentro.

Dirección: 24 de septiembre 814 San Miguel de Tucumán

Teléfono: +54 9 3816 25-7150

Instagram: @therapycafe.tuc