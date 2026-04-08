Marta Fort anunció su nuevo proyecto siguiendo los pasos de su papá, Ricardo Fort

Marta Fort es una de las jovenes influencers más queridas por las redes sociales. Su estilo fashionista genera algunas de las tendencias sensuales más pedidas, y su carisma recuerda mucho al de su padre, Ricardo Fort. Sin embargo, y lejos del camino que él había realizado en la fama, ella siguió su amor por la industria fashionista y viajó por el mundo siendo el rostro de un estilo de vida lujoso y exclusivo. En los últimos meses, decidió regresar a la Argentina, donde pasó por varios streamings y cumplió algunos de sus sueños. Esto la llevó a seguir los pasos de su padre, y a apuntar a un nuevo proyecto que emocionó a todos.

Marta Fort

El nuevo proyecto de Marta Fort, siguiendo los pasos de su padre

Una de las hijas de celebridades más queridas por todos es Marta Fort. Su carisma y amor por la moda la llevaron a crear una carrera fuerte internacional, alrededor de importantes marcas de ropa y un estilo de vida lujoso y exclusivo. Sin embargo, sus seguidores notaron que, en los últimos meses, comenzó a cumplir algunos de sus sueños en la Argentina. Tras volverse propietaria de su propio departamento, y con su paso en diversos streamings, decidió sumarse a un nuevo proyecto, siguiendo los pasos de su padre.

Ricardo Fort, además del negocio chocolatero, era un gran personaje de la televisión argentina. Su carisma y frases icónicas siguen en el recuerdo de muchos usuarios, y de sus propios hijos que no dudan en replicarlas al aire. Es así como Marta decidió seguir sus pasos en la fama, y unirse en un proyecto que fusiona la televisión y el streaming. En su cuenta de Instagram, se mostró con una sonrisa en los estudios de Blender y expuso: "Estoy muy contenta por anunciarles que a partir de este jueves me van a poder ver a través de Blender en Blender At Night, con Jose Maria Listorti". Su participación en este programa generó emoción alrededor de sus seguidores, y los comentarios felicitándola aparecieron en su cuenta de Instagram.

El nuevo proyecto de Marta Fort, siguiendo los pasos de su padre

El día que Marta Fort estuvo a punto de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada

Marta Fort no duda en mostrarse en la televisión argentina, o en programas de streaming que la inviten a participar de las desopilantes dinámicas. Sin embargo, y a pesar de que ella siempre mantuvo un perfil ligado a la moda y a la industria fashionista, también recibió algunas propuestas arriesgadas que la llevaron a replantearse su rol en los medios.

En una charla con Martín Cirio, reveló que, como decían los rumores, ella había sido convocada para participar de la nueva edición de Gran Hermano, Generación Dorada, donde las celebridades compiten por el premio mayor. "La verdad es que era la única persona que quería entrar, porque mi círculo me decía que no. Ahora, con el diario del lunes, que bien que hice en no entrar", reveló la hija de Ricardo Fort, pero dejó abierta la posibilidad de entrar en otro reality como MasterChef.

Esto había generado emoción en sus seguidores, que querían verla ligada a los medios de comunicación, como hizo su papá, Ricardo Fort, en su momento. Es así como ella siguió manteniéndose como invitada en varios programas, y, finalmente, se unió a un nuevo proyecto en Blender. Marta Fort, además de ser una influencia en la moda muy seguida, ahora apuesta por el streaming y aparecer más seguido en los medios tradicionales, desplegando su carisma.

A.E