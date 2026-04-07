Celeste Cid se sometió a rotundo cambio de look y confirmó la tendencia de este otoño: "Pasaron cosas"

Celeste Cid sorprendió a sus seguidores con un rotundo cambio de look que no pasó desapercibido y que, además, confirma una de las tendencias fuertes de este otoño: el regreso de los tonos cobrizos y los cortes más jugados.

Celeste Cid

Celeste Cid se sometió a rotundo cambio de look

A través de su cuenta de Instagram, Celeste Cid publicó una imagen que rápidamente captó la atención de sus seguidores. “Pasaron cosas”, escribió con misterio, acompañando la foto en la que se la ve con su nueva imagen: cabello corto, desmechado y en un intenso tono cobrizo que ilumina su rostro.

El cambio es significativo si se lo compara con su estilo anterior. Durante años, la actriz llevó el pelo largo, en tonos castaños oscuros, un look clásico que se convirtió en parte de su identidad. Sin embargo, fiel a su espíritu versátil, decidió dar un giro y apostar por una estética más audaz y moderna.

Celeste Cid

El corte, a la altura de los hombros y con un flequillo suave, suma frescura y movimiento, mientras que el color, un cobrizo vibrante con matices anaranjados, se posiciona como uno de los más elegidos de la temporada. Este tipo de tonos, que ya vienen ganando protagonismo en pasarelas y redes sociales, aportan calidez y funcionan especialmente bien en los meses más fríos.

En cuanto al estilismo, la actriz optó por un maquillaje natural que acompaña sin competir: piel luminosa, delineado sutil y labios en tonos nude. Un combo que deja todo el protagonismo en el cabello y refuerza la impronta descontracturada del look.

El nuevo look de Celeste Cid

Como suele ocurrir cada vez que Celeste Cid modifica su imagen, sus seguidores no tardaron en reaccionar. En pocas horas, la publicación acumuló miles de likes y comentarios celebrando su audacia y destacando lo bien que le sienta este cambio.

Así, la actriz no solo renueva su estilo personal, sino que también se suma a una tendencia clave de la temporada: el cobrizo en todas sus versiones, acompañado de cortes más livianos y con movimiento. Una apuesta fuerte que ya empieza a pisar con fuerza en el street style local.