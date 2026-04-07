La nueva vida de Agustín, el hijo de Débora Pérez Volpin que siguió los pasos de su madre y hoy tiene un importante puesto en la ciudad

Agustín, el hijo de Débora Pérez Volpin, atraviesa una nueva etapa en su vida profesional que lo vincula con la comunicación. Su recorrido refleja cómo supo construir un camino propio, manteniendo la conexión con la vocación que marcó a su madre. Con formación sólida, su presente lo muestra en un rol que combina tradición y modernidad.

La vida de Agustín, el hijo de Débora Pérez Volpin que sigue los pasos de su madre

Agustín, el hijo de Débora Pérez Volpin, vive hoy una nueva vida en la que combina formación, experiencia y compromiso con la comunicación pública. Su presente lo ubica en un rol destacado dentro de la ciudad, en continuidad con el legado familiar. La trayectoria que fue consolidando lo llevó a ocupar espacios clave.

Agustín Funes,

Desde muy joven, el hijo de la presentadora mostró interés por la comunicación y el periodismo, siguiendo los pasos que su madre había recorrido con éxito. Su formación académica, en la UBA, lo llevó a consolidar una base sólida en la profesión. Ese camino lo acercó a la práctica, donde desarrolló un estilo personal.

En 2022 ingresó al Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, donde asumió inicialmente como responsable de contenidos. El desempeño de Agustín Funes lo llevó a ocupar luego el cargo de coordinador de comunicación dentro del mismo ministerio, un rol que le permitió aplicar sus conocimientos periodísticos en la gestión institucional.

Agustín Funes

Durante el tiempo que se mantuvo en el puesto del organismo trabajó en la elaboración de mensajes claros y estrategias de difusión. La experiencia acumulada en el ámbito público lo preparó para dar un paso más en su carrera. Este avance lo mantuvo dentro de la estructura del gobierno de CABA.

El nuevo rol que encaró Agustín, el hijo de Débora Pérez Volpin, destacando su vocación

Según su perfil de LinkedIn, en 2025, Agustín Funes comenzó a desempeñarse como coordinador de estrategia en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. En este puesto, su tarea se centra en diseñar y ejecutar planes de comunicación digital, un área clave en las plataformas online que se mantienen cómo principal canal de interacción.

Agustín Funes y Enrique Sacco

El rol del hijo de Débora Pérez Volpin implica coordinar equipos, definir contenidos y garantizar que la información llegue de manera efectiva y accesible. Más allá de su trabajo en la gestión pública, a través de sus redes sociales mantiene viva su pasión, compartiendo videos que destacan el trabajo digital.

En distintas oportunidades Agustín Funes recordó cómo la figura de su madre lo inspiró a elegir esta profesión, destacando que el dolor por su ausencia no desaparece, pero que la vocación heredada se transforma en motor para seguir adelante. Para él, la comunicación es un puente que conecta la memoria familiar con su presente profesional.

Agustín Funes

Agustín Funes, el hijo de Débora Pérez Volpin, siguió los pasos de su madre y hoy ocupa un importante puesto en la Ciudad de Buenos Aires. Su camino combina periodismo, comunicación institucional y estrategia digital, consolidando una nueva etapa profesional que lo vincula con el legado familiar y lo proyecta hacia nuevos proyectos.

VDV