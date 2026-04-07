Valu Cervantes mostró la nueva habitación de Benjamín y Olivia: estilo minimalista, sofá teddy y muchos juguetes Montessori

Valu Cervantes volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar uno de los rincones más especiales de su casa: la nueva habitación de sus hijos, Benjamín y Olivia. Fiel a su estilo, la influencer dejó ver un ambiente que combina diseño, practicidad y una estética muy cuidada, en línea con las tendencias deco más buscadas del momento.

Valu Cervantes y Enzo Fernández junto a sus hijos

Lejos del clásico cuarto infantil cargado de colores estridentes y objetos en exceso, Valu Cervantes apostó por una propuesta mucho más serena y armónica. El resultado fue un espacio de inspiración minimalista, con tonos neutros, muebles funcionales y una selección de juguetes Montessori que convierten la habitación en un lugar tan lindo como inteligente.

Un cuarto pensado para la calma, el juego y la autonomía

A simple vista, lo primero que llama la atención en la habitación de Benjamín y Olivia es la paleta elegida: beige, arena, madera clara y pequeños toques de color que aparecen solo en algunos juguetes y detalles decorativos. Esa combinación genera una sensación de orden visual, amplitud y calma, algo que hoy se volvió clave en el diseño de espacios infantiles.

Además, el mobiliario acompaña perfectamente esa idea. El cuarto cuenta con módulos Montessori de guardado, estantes flotantes y una mesa baja adaptada a la altura de los chicos, una decisión que no solo suma estética, sino también funcionalidad. Todo pensado para los hijos de Valu Cervantes y Enzo Fernández puedan explorar, jugar y moverse con independencia dentro de un entorno seguro y visualmente equilibrado.

El sofá teddy que se volvió tendencia

Entre todos los detalles de la nueva habitación de los hijos de Valu Cervantes, hubo uno que se llevó gran parte de la atención: el sofá teddy, una de las piezas más llamativas y acogedoras de la habitación. Con tapizado tipo bouclé, textura suave y un diseño de líneas redondeadas, el sillón aporta abrigo visual y se integra perfecto al concepto cálido y minimalista del espacio.

Pero no se trata solo de una elección estética. Su formato amplio y cómodo lo convierte en un rincón ideal para leer, descansar o compartir un momento de juego tranquilo. Así, la habitación que preparó Valu Cervantes para sus hijos, no solo refleja una tendencia deco muy actual, sino también una mirada de crianza consciente, donde cada objeto parece haber sido elegido con intención y equilibrio.