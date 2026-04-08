Así es la nueva vida de Camila Salazar, la hermana de Luciana Salazar: fuera de la Argentina, lejos de la actuación y con nueva profesión

Camila Salazar fue una de las actrices que siguen en el recuerdo de muchos fanáticos de la televisión argentina. Sin embargo, y tras una infancia y adolescencia llena de éxitos, para su vida privada decidió hacer un radical cambio. En diferencia de su hermana, Luciana Salazar, ella se alejó de la mediatización de su país natal y apostó a un nuevo estilo, junto con su esposo, en las paradisíacas playas de España, donde ejerce una nueva vocación.

Camila Salazar

La nueva vida de Camila Salazar, lejos de la televisión

A pesar de su gran participación en la televisión argentina, Camila Salazar dio un vuelco en su vida, cuando decidió alejarse de su carrera de actriz para formar un presente junto a Juan Ignacio, su esposo desde el 2019. La pareja dio el sí en un civil íntimo, donde toda su familia la acompañó. Sin embargo, ambos apostaron por dar otro paso y comenzar su vida en España. En 2020, se mudaron a Ibiza, donde se rodean de paradisíacas playas, y colores vibrantes.

Camila Salazar

Allí, ella ejerció como Psicóloga - Psicoanalista, profesión que estudió en su país de origen y de la que trabajó en ambos lugares. En su cuenta de Instagram, reúne una comunidad de más de 350 mil personas, que no dudan en acompañarla en los viajes que realiza por Europa y escuchar los consejos que comparte, a través de posteos relacionados al inconsciente y la vida misma. En ocasiones especiales, Camila Salazar vuelve a la Argentina, como fue el caso de marzo, para participar del cumpleaños de 15 de una de las niñas de la familia. Allí se reencontro con su hermana Luciana, y con amigos que la siguen acompañando, lejos de la mirada y atención pública.

Camila Salazar y su familia

Patito Feo, Combate y mucho más: las participaciones de Camila Salazar que quedaron para el recuerdo

Camila Salazar, antes de ser psicóloga y formar su vida en Ibiza, estuvo muy ligada a los medios de comunicación desde pequeña. Su primer contacto fue la televisión argentina, en el 2003, con la exitosa ficción infantil Rincón de Luz. Al año siguiente, formó parte del elenco de Los Machos de América, reforzando su rol dentro de la industria.

Sin embargo, su consolidación llegó en el 2007, con Patito Feo. Caterina, integrante de "Las Divinas", fue uno de sus papeles más recordados, y que ella guarda en su memoria con mucho orgullo. Además de ser actriz, fue notera y panelista de programas como Este es el show y Combate. La última vez que se la vio actuando fue en el 2017, en un rol invitado de Fanny, la fan. Tras esta larga trayectoria, se alejó de ese mundo y enfocó su vida en terminar de estudiar la carrera de sus sueños y apostar por ese futuro.

Camila Salazar

Camila Salazar se mantiene activa en sus redes sociales, compartiendo consejos relacionados a la psicología y mostrando la tranquilidad de su vida en Ibiza, junto a su esposo y sus amigos. Lejos de la actuación y la vida mediática de su hermana Luciana Salazar, la actriz apuntó a un cambio radical, fuera de la Argentina, y sigue siendo acompañada por sus seguidores y su familia, que la apoya desde el día 1 en sus proyectos personales.

A.E