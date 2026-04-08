El durísimo descargo de Allegra Cubero tras la polémica entre sus padres por su internación: "Le buscan lo malo a todo"

En las últimas horas, se conoció públicamente un nuevo enfrentamiento que protagonizarían Nicole Neumann y Fabián Cubero. La expareja vivió un particular momento en el último fin de semana por la internación de una de sus hijas, Allegra Cubero, quien estuvo hospitalizada por tres días. Luego de que la menor recibiera el alta médica, el exjugador habría expresado su malestar por la actitud de la modelo.

Fue el periodista Nicolás Péralta, amigo tanto de Fabián Cubero como de su pareja Mica Vicciconte, quien reveló en Sálvase quien pueda (América) que habría enojo por parte del padre de la adolescente luego que Nicole Neumann contara en redes sociales sobre la internación. Pero además, el periodista indicó que la modelo no habría estado suficientemente presente en la clínica, como la situación lo ameritaba. Fabián durmió las tres noches ahí. Nicole estuvo un par de horas, fue un ratito a la tarde el viernes y uno el sábado. Él no hubiese tenido problema si ella quería quedarse a dormir con la nena, pero no estuvo la voluntad", reveló.

Ante esta información, se generó una gran polémica entre la expareja, quien desde hace largos años se enfrentan públicamente. Pero en esta ocasiónm fue la propia Allegra quiere frenar con una fuerte descargo que realizó en redes sociales.

La palabra de Allegra Cubero

En 2017, Nicole Neumann y Fabián Cubero anunciaron su separación tras 11 años de amor. Desde aquel momento, la expareja protagonizan diversos cruces mediáticos y denuncias judiciales en relación a desacuerdos por decisiones respecto a sus tres hijas en común, Indiana, Allegra y Sienna. En este contexto, recientemente inciaron un nuevo enfrentamiento tras la internación de una de sus hijas.

En un video publicados en Instagram, la modelo contó cómo habría sido su fin de semana largo y contó que su segunda hija estuvo internada. Y este contenido no habría sido agradable para Fabián Cubero, tal como lo contó Nicolás Peralta, ya que el exjugador pretendía que no se conociera esto para no generar preocupación en su familia. Pero el enojo habría escalado y el periodosta contó que había descontento con Neumann por sus supuestas cortas visitas a su hija en la clínica. Por supuesto, que la modelo negó esto.

Pero este conflicto no quedó solo en versiones cruzadas entre la expareja, sino que el martes por la noche fue la propia Allegra Cubero quien decidió dar su versión sobre los hechos que la tienen como una de las protagonistas. "Quiero pasar a aclarar que yo estuve internada (nada grave) por tres días y medio. Mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo (mi mamá está con mi hermanito de 1 año con el cual tiene que quedarse y dormir)". introdujo en su descargo en Instagram.

En la misma línea, señaló que tanto su padre como su madre estuvieron a su lado,acompañándola durante su internación. Y puntualmente, habló del rol de su mamá: "Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces sobre que mi mamá solo se quedó 5 minutos y demás. Eso es mentida, mi mamá me acompañó un montón. Y sobre el video que hizo mi mamá, simplemente contó cómo fue su finde, nombró la clínica porque ahí estuvo el finde, no tiene nada de malo, no dijo nada malo ni nada, pero como siempre, le buscan lo malo a todo."

Visiblemente ofuscada, la adolescente de 15 años señaló que no comprendía la necesidad de inventar situaciones ante un momento problemático que atravesaron como familia. Asimismo, expresó que siente tranquilidad al poder aclarar cómo fueron las cosas. Y cerró: "El que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias".

Con este largo descargo, Allegra Cubero decidió romper el silencio ante un nuevo conflicto entre sus padres, Nicole Neumann y Fabián Cubero. Se trata de la primera vez que una de las hijas de la expareja decide hablar para dar por finalizado el enfrantemiento. Por el momento, ni la modelo ni el exfutbolista se expresaron sobre la actitudo de la dolescente.