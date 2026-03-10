La Nené: El refugio de la pasta artesanal en Córdoba

CONTENT CARAS RESTO

Si tuvieran que elegir un solo recuerdo en la cocina con el abuelo Antonio y Nené, ¿Cuál sería el que hoy vive en cada plato?

El recuerdo que se viene rápido a la mente es cuando armaban la máquina para picar la carne para los rellenos y luego integrarlo con la espinaca y el parmesano en esas bateas grandes de acero inoxidable, siempre muchos tomates y espinacas en la mesada y colgada en algún rincón, las ristras de ajo.

En tiempos de gastronomía rápida, ustedes apuestan por el “corte a cuchillo” y el amasado manual ¿Es la paciencia el ingrediente secreto del éxito?

Creemos que sí. En Córdoba hay muchas opciones en pastas y todas muy buenas, nosotros consideramos que lo que nos diferencia es seguir con los pasos de la cocina de antes, también conlleva a cometer algunos errores, porque al no tener estandarizados algunos procesos, esto puede pasar. Sin embargo, es como lo sabemos hacer, queremos seguir de esta manera, porquealgo que distingue a La Nenées el “hecho a mano” o “fatto a mano”.

Si un comensal llega por primera vez buscando “emocionarse” ¿cuál es el menú infalible que le recomendarían?

Matías: yo sin duda recomendaría Los Ravioles de Las Junturas, creo que es la síntesis perfecta de lo que es La Nené, Rellenos caseros, masa casera, y un sabor que te retrotrae a la infancia, por lo menos es eso lo que a mí me pasa.

Carla: Los Canelones, son sabores que se integran y más al estar cocinado en el horno y en la salsa, es mi plato preferido.

¿Cómo imaginan que seguirá evolucionando este legado sin perder la esencia artesanal que lo define?

Creemos que es la parte más difícil de esta historia, es más, tuvimos algunos tropiezos, pero seguimos adelante y nos reordenamos en base de respetar la calidad, ahora tenemos hijos que ya están en una edad de aprendizaje y de a poco les vamos trasmitiendo la tradición, inculcando lo que Nené nos enseñó.