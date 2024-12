West Indian Coffee, main Sponsor del Exigí Buen Café 2024

CREDITO CARAS

West Indian y Exigí Buen Café:



Este año, West Indian y EBC se alianzaron fuertemente. La empresa referente del sector, fue el principal sponsor del evento por segundo año consecutivo (también lo fue en 2023), poniendo a disposición de todos los concursantes en las competencias de Barista, Latte Art y espirituosas, equipamiento de primer nivel de las reconocidas marcas que ellos representan en Argentina, Iberital y Fiorenzato.

El Setup elegido, por sus prestaciones, comodidad y un altísimo rendimiento, fueron la cafetera Iberital Expression Pro, y el molino Fiorenzato F64EVO PRO, ambos de notable presencia en el mercado nacional.

Por otro lado, el stand de EBC en el Hilton, también estuvo equipado con tecnología de primer nivel, de la mano de West Indian Coffee, al igual que lo está también la escuela de formación de baristas de Exigí Buen Café, que cuenta con un setup conformado por una cafetera Iberital Tandem, y un molino Fiorenzato F64EVO PRO, una combinación vital para brindar lo mejor de la tecnología cafetera a cada uno de los alumnos que pasan por sus aulas.



El evento



Este año EBC contó con una afluencia récord, contabilizando 10.000 asistentes en una jornada donde la fragancia del café recién molido y el aroma de un rico espresso invadieron cada rincón de Hilton.

Los principales referentes del sector reunidos con un objetivo común, la difusión y la promoción del mundo del café, proponiendo una experiencia sin precedentes a todos los fanáticos de esta maravillosa cultura, gestada a partir de esta tan maravillosa bebida.

Múltiples personalidades del segmento hicieron presentaciones en el auditorio principal, talleres, catas, charlas y todo tipo de exposiciones, donde West Indian no podía faltar. Fue así que Cynthia Muiños (CEO West Indian Coffee) y Elías Irurzun (Qbarista y Gerente Comercial) brindaron una charla orientativa enfocada a la creación de un nuevo proyecto, teniendo en cuenta el desarrollo de pilares fundamentales como el concepto, identidad, comunicación, producto, calidad, dinámica de atención, etc. Y la importancia de la selección del equipamiento en todo emprendimiento cafetero, brindando tips que contribuyan al esclarecimiento de algunas cuestiones escenciales en la selección del setup ideal. Esta charla de aproximadamente 40’, se desarrolló con el auditorio repleto de asistentes, quienes se animaron a participar activamente, haciendo preguntas y compartiendo experiencias.



West Indian, Fuego Tostadores y una propuesta distinta en este EBC 2024



En un imponente marco generado por el magnífico salón del Hilton Hotel Puerto Madero, sumado a la gran participación de una gran cantidad de empresas del sector, West Indian destacó con una propuesta imponente. En un stand de casi 20 mts cuadrados, desplegó todos y cada uno de sus equipos disponibles, exhibiendo mas de 10 modelos diferentes en un espacio que reflejó el buen gusto en cada uno de sus rincones.

En su barra, montaron dos modelos emblemas de la empresa, Iberital Vision (la cafetera más premiada del mercado), y Tandem (2 medallas de oro IF Design Awards) junto a dos molinos Fiorenzato con balanza electrónica, con un compactador Puq Press M4 (exclusivo Fiorenzato) en cada uno, para brindar la mayor comodidad a los 4 baristas que prepararon espressos durante la extensa jornada.



El café para la ocasión, fue un blend desarrollado por Fuego Tostadores, pensado específicamente para el EBC. Dicho café se compuso de dos orígenes (Colombia y Brasil), ambos de beneficio natural, logrando un perfil afrutado con ciertas características de chocolate, que maridaba muy bien con bebidas con leche, y brindó uno de los mejores espressos de la jornada.

También, Nash (Comercial de Fuego Tostadores) brindó una gran propuesta de maridaje con chocolates de Puro Cacao y cafés, cautivando a todos los participantes.



Durante las 12 horas de evento, fue muy común cruzarse con personas que tuvieran bolsas, vasos u otros artículos del hermoso merch de West Indian.



Una vez más, West Indian Coffee vuelve a posicionarse como una empresa líder del mercado, ofreciendo equipamiento de alto rendimiento, un servicio post venta de primer nivel, consultorías y formación de nuevos profesionales del café.



Si estás pensando en abrir una nueva cafetería, o querés darle un salto de calidad a tu café, contactate con ellos.



www.westindian.com.ar

@westindian.ar