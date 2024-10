Adrián Suar rompió el silencio sobre el cierre de Pol-ka: qué dijo

Este miércoles, Adrián Suar se sentó en el sillón de +Caras, el ciclo de entrevistas de Caras TV, para compartir una charla íntima y profunda con Héctor Maugeri. Durante la entrevista, el reconocido productor argentino reflexionó sobre los altibajos de su carrera y rompió el silencio sobre el cierre de Pol-ka, la productora que marcó una época en la televisión argentina.

La crisis de Pol-ka y la posibilidad de volver

En 1994, Adrián Suar fundó Pol-ka, la productora que revolucionó la televisión argentina con ficciones que marcaron a generaciones de espectadores, tanto en Argentina pero también en el mundo. Sin embargo, después de tres décadas, la famosa empresa debió hacer una pausa, aunque la marca no desapareció como tal.

"Es impresionante lo que fue Pol-ka, una época tan importante de la televisión que espero que vuelva. Tantos actores, directores, técnicos, editores, autores, productores", comentó Adrián Suar en el living de +Caras.

Primera y última: Poliladron, la serie que inauguró, en 1995, Polka, y Buenos chicos, su producción más reciente.

“Siento que tenés ganas de reflotar Pol-ka”, comentó Maugeri, a lo que el actor y productor respondió con convicción: “Tengo ganas”. Acto seguido, explicó que la decisión de cerrar fue inevitable: “Era una ecuación que ya no daba más. Hacíamos tres novelas al año y por eso teníamos mucha gente, pero cuando se empezó a producir menos y al tener toda esa gente, ahí fue donde Polka no pudo seguir. La sostuvimos así durante cuatro años”

Adrián Suar en el living de +Caras.

“Me costó mucho, pero tampoco quería ver a una Pol-ka que se iba despreciando por la realidad de la industria televisiva”, se lamentó el productor de Poliladron, la serie que inauguró Pol-ka en 1995, y señaló: “Yo no dejé de producir, pero cambió la forma de hacerlo porque la televisión cambió”.

El homenaje de Revista Caras a Adrián Suar

Durante la entrevista, Héctor Maugeri también mencionó la fiesta tributo que Revista Caras organizó en honor a Suar y su legado como creador de tiras televisivas. A modo de homenaje, Maugeri mostró una icónica tapa de la revista y le preguntó sobre el mito de las "chicas Pol-ka", un término popularizado en esa época. Suar respondió con humor: “Era un término que se usaba como para reflejar que estas en un lugar lindo de pertenencia”.

Tapa de la Revista Caras en homenaje a Adrián Suar.

Además, recordó con cariño a actrices como Julieta Díaz y Natalia Oreiro, quienes fueron grandes figuras de Pol-ka: “Yo siempre lo tomé con humor. Julieta y Nati son mis chicas Pol-ka, son amigas, y tenía la confianza para decírselo”.

El fuego sagrado que impulsa a Suar

En un momento más íntimo de la charla, el conductor de +Caras lanzó la “pregunta Megacistin”, que invitaba al fundador de Polka a revelar qué lo motiva en su vida. "¿Cuál es ese fuego sagrado que te impulsa a ser quien sos?", preguntó Maugeri. Con su característico sentido del humor, Adrián Suar respondió: "Me impulsa tener buenos estados anímicos, porque cuando estoy bien me pongo más creativo. Generalmente, si estoy bajón me apago como Petete".

MDP