Agustín Aristarán, mejor conocido como “Soy Rada”, se sentó en el sillón de +Caras en Caras TV para compartir una conversación íntima con Héctor Maugeri. Durante la entrevista, el actor, mago y comediante repasó su carrera artística y recordó cómo conoció a la madre de su hija Bianca.

El artista de 41 años ha construido una carrera notable. A sus 13 años comenzó a hacer shows de magia y su espíritu inquieto lo llevó a conquistar los escenarios de la calle Corrientes como también a ser conocido internacionalmente. Además de sus múltiples facetas, la de ser padre de Bianca, de 18 años, es una de las más significativas para él.

Durante la entrevista, compartió que Jorge Guinzburg, con quien trabajaba en Mañanas Informales, fue el responsable de que conozca a Noelia, la madre de su hija. “Bianca llegó cuando tenía 22 años, y fue culpa de Guinzburg. Nos presentó en Carlos Paz, cuando Noelia y yo estábamos trabajando en un espectáculo”, recordó en el living de +Caras.

Agustín Aristarán, Bianca y Fernanda Metilli, su actual compañera de vida.

Seguido a ello, el comediante confesó: “Cuando nació Bianca me agarró miedo, yo creo que el miedo por ser papá pasa en cualquier momento de la vida. Me agarró con 22 años y ese miedo se transformó en conciencia y encaramos lo mejor que hicimos en nuestras vidas”.

En sintonía, Héctor Maugeri le preguntó cómo había sido su relación con Noelia y el comediante expresó que se separaron luego de 4 años y que luego tuvieron algunos altibajos. No obstante, destacó que “hoy tenemos una relación maravillosa”.

Agustín "Soy Rada" Aristarán en los estudios de Caras TV.

Con el paso de los años, Agustín y Noelia lograron construir una familia ensamblada junto a sus respectivas parejas. “Nos fuimos de vacaciones a Disney juntos, por ejemplo. Con su marido somos amigos, viene a comer asado a casa. Es fabuloso, me di cuenta con el tiempo porque todos lo ponderan mucho”, expresó con orgullo.

Momento Megacistin

En otro momento de la entrevista, Maugeri hizo la “pregunta Megacistin” invitando a Rada a hablar sobre su singular hogar, que ha convertido en una obra de arte y un espacio de juegos. “El tobogán que tengo en casa era algo que quería hace mucho. Me parece que todas las casas deberían venir con tobogán, como los calefactores”, comentó con una sonrisa.

Por último, Agustín Aristarán agregó que no lo hizo por su hija, sino también para expresar su propia creatividad: “Mi casa es un reflejo de lo que soy. Me gustan mucho las obras de arte, el arte pop, tiene grafitis y gente que admiro mucho ha dejado su huella. Cada vez me gusta más mi casa, es una extensión mí”, reveló.

MDP