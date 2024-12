Araceli González, quien este año cumplió 57 años, celebró esta nueva etapa de su vida con una decisión especial: viajar a Italia junto a sus hijos, Flor Torrente y Toto Kirzner, para conocer su historia familiar. En una reciente entrevista que brindó en +Caras, el ciclo conducido por Héctor Maugeri, la actriz habló con emoción sobre su experiencia en Piamonte, el pueblo natal de su bisabuelo.

“Antes no se me hubiese ocurrido porque uno vive a una velocidad en la que no tenes tiempo a detenerte. Esta carrera me atropelló: empecé jugando y terminé trabajando de esto. Yo quería ser arquitecta, pero ser actriz me atropelló”, reflexionó.

Araceli González junto a su madre e hija.

La actriz y modelo comentó que el disparador de este significativo viaje fue el fallecimiento de su madre, Rosa Monteferrario. “Cuando falleció mi mamá, entré en la búsqueda de conocer mi linaje, de dónde veníamos, cosa que, en una época, mi familia no se preguntaba”, explicó.

El hallazgo que lo cambió todo

Además, Araceli recordó cómo la partida de su tío la llevó a vaciar la casa familiar, un proceso que describe como “descascarar el alma”. Sin embargo, en ese momento, encontró un bolso lleno de documentos antiguos: escrituras de campos en Santa Fe y los nombres de sus bisabuelos, tatarabuelos y su lugar de origen.

Con esa información, hizo el pasaporte y la ciudadanía y emprendió con sus hijos, Toto Kirzner y Flor Torrente, un viaje a Italia para conocer el lugar donde vivieron sus antepasados. “Descubrí que mi bisabuelo era de Piamonte. Vino a finales de 1800 a Buenos Aires y se instaló en Santa Fe, donde nacieron todos sus hijos. Quería conocer ese lugar porque sentía la necesidad de saber de dónde vengo”, contó conmovida.

Acto seguido, comentó que el día que pisó Piamonte fue profundamente emotivo: “Manejaba una emoción muy grande, sentí que la experiencia me tocaba todas las fibras”.

Asimismo, cuando el conductor de +Caras le preguntó por qué eligió compartir este viaje con sus hijos, la actriz respondió: “Mis hijos me emocionan. Son personas hermosas, y siempre les inculco la importancia de la familia”.

Por último, Araceli González destacó lo valioso que es para ella que Flor y Toto entiendan la relevancia de las raíces y el hogar. “A mí me encanta que ellos reconozcan lo que uno les dio. Lo maravilloso es que son muy sensibles y entienden la importancia de tener una red en casa, una familia”.