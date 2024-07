Gerónimo Rauch visitó el living de +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV y Net TV. Durante la cálida entrevista, el artista recordó su etapa como miembro de Mambrú y el emocionante día en que se reencontraron todos juntos.

A comienzos de los 2000, el pop reinaba en el mundo con boybands sumamente famosas como The Backstreet Boys y NSYNC. Argentina no fue la excepción, y también tuvo su propia exitosa agrupación vocal masculina de pop rock: Mambrú. Este grupo nació gracias al reality "PopStars: tu show está por empezar".

Conformada por Gerónimo Rauch, Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Germán “Tripa” Tripel y Milton Amadeo, Mambrú alcanzó rápidamente la cima del éxito. Llenaron teatros y estadios, sus discos se convirtieron en triple platino y oro, y realizaron giras por Argentina y Latinoamérica. Sin embargo, en 2005, tras perder algo de popularidad y considerar que habían alcanzado su mayor éxito, decidieron disolver la banda y continuar con sus carreras solistas.

A pesar de la disolución, los integrantes siempre mantuvieron el contacto. Dos décadas después, en 2022, los cinco miembros de Mambrú se reunieron y sorprendieron a sus seguidores con una foto que generó muchas emociones. Aunque su éxito fue efímero, dejaron una huella musical en toda una generación, y su público siempre les pide que se vuelvan a juntar.

Durante su visita a +Caras, Gerónimo Rauch, quien ahora triunfa en España y el resto de Europa, recordó su paso por la famosa banda y el día en que se reencontraron. “Tengo muy presentes mis vivencias con Mambrú”, expresó el talentoso cantante. Mientras la producción del programa compartía una imagen del reencuentro, Gerónimo afirmó: “Nos llevamos muy bien” y explicó que esa foto fue en su casa: “Nos estábamos riendo porque quisimos emular una de las fotos del primer disco. Fue la última vez que nos vimos todos”.

Cuando Maugeri le consultó si alguno de sus ex compañeros había asistido a sus shows, Gerónimo respondió: “Pablo vino a verme a Londres. Carlos, el hermano, también. El resto, no”.

En el caso de Germán Tripel, pese a la ruptura de la banda, continuó por la ruta de la música y amplió sus horizontes al incorporar la comedia musical. Integró musicales célebres como “Rent” y “Hedwig and the Angry Inch”, y participó de obras no musicales pero igualmente taquilleras como “Sex”, de José María Muscari. También fue parte del elenco en las series de Disney “Soy Luna” y “Millennials”. En 2011 se casó con otra estrella de la comedia musical, Florencia Otero y tuvieron una hija: Nina.

Gerónimo Rauch tiene 46 años y saltó a la fama como uno de los vocalistas de Mambrú, el cantante continuó su carrera y hoy es uno de los artistas argentinos más destacados de Europa, protagonizando grandes obras musicales como “Jesucristo Superstar”, “Los Miserables” y “El Fantasma de la Ópera”. En medio de su éxito profesional, se enamoró de la bailarina española Alexia Pita, con quien tuvo un hijo, Gael, que acaba de cumplir 11 años, aunque posteriormente se separaron.

Tras la disolución del grupo, Emanuel Ntaka siguió su carrera en solitario y también con su actividad en defensa de los derechos de los afroamericanos. El músico es hijo de un sudafricano y de una argentina. A diferencia de sus compañeros, encontró su camino en el detrás de la escena musical: se volcó hacia la producción musical luego de lanzar un único disco solista, “No pares”; que está disponible en Spotify. Fuera de eso vive una vida de baja exposición y muy bajo perfil: de hecho, sus redes sociales son privadas.

Pablo Silberberg continúo con la música en compañía con su hermano Carlos, con quien en 2004 formó el dúo musical “Inmigrantes”. Actualmente tienen sus discos disponibles en varias plataformas digitales. Su último disco, “América”, fue presentado en marzo de 2022 en Muta Bar.

Milton Amadeo también siguió componiendo música. Luego de su paso por “Mambrú”, se unió en un proyecto musical propio junto al músico Martín Scalise. Realizan presentaciones en varios lugares, como en Espacio Cultural Borges. También su vida personal cobró nuevos rumbos: se convirtió en padre a principio de año pasado con su pareja, Jessi Conenna.

