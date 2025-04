Siempre controversial y sin pelos en la lengua, Baby Etchecopar volvió a dejar frases contundentes en una entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, el ciclo nocturno de Caras TV. El conductor de “Basta Baby” (A24) se animó a hablar de todo: desde sus traumas familiares hasta su mirada sobre el poder y la política argentina actual.

La polémica comparación de Baby Etchecopar

Uno de los momentos más polémicos de la charla llegó cuando Maugeri le preguntó directamente: “¿Dijiste que tu mamá tenía la misma bipolaridad que Cristina Kirchner?”. Fiel a su estilo, Baby respondió: “No diagnostiqué a Cristina. Pero dije que, evidentemente, mi rechazo a Cristina Kirchner es la comprensión de verla tan parecida a la patología de mi madre. Es de libro”.

Minutos atrás, Etchecopar no esquivó el tema y se sumergió en el relato de la violencia que vivió en su infancia. “Mi mamá era psiquiátrica, impredecible. Me daba una galletita y una trompada. Cuando me pegaba a mí, se pegaba a ella. Me podría haber matado con un ladrillo en la cabeza”, rememoró.

Baby Etchecopar en +Caras.

Introspectivo, fue aún más lejos: “Creo que soy el hijo de un matrimonio sin amor. Lo único que los sostenía juntos era yo. Pero no me quiero poner en víctima, porque al vecino también le pegaba una trompada”.

La opinión de Baby Etchecopar sobre Javier Milei

Cuando el conductor de +Caras le consultó por el presidente Javier Milei, en ese mismo tono reflexivo, Baby comentó: “Milei también es de libro. Yo lo apoyo, pero tengo que reconocer que es un chico con mucha inseguridad”. Y explicó: “Él mismo dijo que su padre le pegaba mucho y que su hermana lo defendía. Y ya es un estigma que defienda su hermana”.

Yuyito González y Javier Milei.

Asimismo, criticó: “Lo malo de Milei es que ponga a la hermana a defenderlo en el gobierno. Milei apoya todo su coraje en su hermana”.

Las consecuencias de kirchnerismo en la vida de Baby Etchecopar

Hacia el final de la entrevista, el conductor de +Caras lo consultó sobre el impacto emocional de los medios en su vida. Etchecopar fue claro: "Todos los días nos levantamos con el estómago en la garganta preguntándonos cómo medimos. He tenido momentos muy malos. En la época de los Kirchner me han perseguido, me han quemado los teatros. Todo el mundo lo sabe. Hoy tengo espalda".

Con la honestidad brutal que lo caracteriza, Baby Etchecopar se mostró, una vez más, sin filtros, dispuesto a poner en palabras lo que muchos no se animan a decir.