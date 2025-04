En una entrevista íntima con +Caras, el ciclo que conduce Héctor Maugeri en Caras TV, Benjamín Rojas se animó a hablar como pocas veces de su vida personal. En un diálogo cálido, el actor compartió el camino que transitó para encontrar a su gran amor y también reveló uno de los mayores miedos que enfrentó tras el nacimiento de su hija, Rita.

Aunque su carrera estuvo marcada por el éxito desde muy joven, su vida personal tuvo su propio recorrido, atravesado por búsquedas, aprendizajes y deseos profundos formar la familia que tanto anhelaba. Desde 2011 está en pareja con Martina Sánchez Acosta, exproductora de televisión y actual pastelera, con quien tuvo a Rita en 2018.

La historia de amor comenzó en el set de Cuando me sonreís, la comedia romántica protagonizada por Facundo Arana y Julieta Díaz. Mientras Benjamín formaba parte del elenco, Martina trabajaba detrás de cámara como continuista, ocupándose de cuidar cada detalle de vestuario y escenografía. “La conocí trabajando en Telefe. Ella es continuista, estuvo en El secreto de sus ojos”, contó el actor.

Consultado por Maugeri acerca de por qué eligió a Martina para formar una familia, no dudó: “Primero porque me enamoré de ella. Me encantó cuando la vi. Más allá de lo físico, me encantó su forma de ser, su sentido del humor, su inteligencia. Tiene todo eso que me enamoró. También que viene del palo del cine, ve todo con naturalidad, y bueno, funcionó”.

La llegada de Rita y un miedo profundo

Tras años en pareja, en 2018 llegó Rita, su primera hija. “Es una hermosura. Estuvimos un tiempo buscándola y vino con toda la fuerza. Es pícara, inteligente, compañera”, expresó Benjamín, emocionado. Recordó también el momento del parto: “Lo primero que le dije a Martina fue: ‘A partir de ahora, nunca más vamos a estar solos en la vida’. Fue lo que sentí, no lo tenía preparado”.

Benjamín Rojas y Rita, su hija.

La paternidad trajo consigo cambios profundos, sobre todo en el costado laboral. “Te cambia la vida, el eje. Mis prioridades eran: mi pareja y mi carrera, y ahora no. Vino Rita a decir ‘esto se acabó, hasta acá. Ahora sos padre, tenes que aprender’. Cuando tenía una oferta, decía ‘no, esto no lo voy a hacer. Qué me tengo que ir 25 días a no sé dónde, no, no quiero’. Por ahí, en otra época, iba”.

Ese deseo de estar presente lo llevó a despertar un temor muy fuerte: “Tenía pánico, empecé terapia por eso. Tenía una gira de un año y mi hija era muy chiquita. Solo iba a estar en casa dos o tres días a la semana. Tenía miedo de que se olvide de mí”.

Pero la vida tenía otros planes. “De golpe, todas esas preocupaciones que uno se hace, con la pandemia, nos mandaron a casa. Más allá de todo lo que el mundo vivió, tuve la oportunidad de ver a mi hija el día que caminó. Ese día, tenía que estar haciendo una función en Córdoba y estaba en mi casa, encerrado, como todos. No me olvido más. Los contrastes de la vida”.

Hoy, Benjamín Rojas se siente en paz con sus decisiones: “Ahora, todo pasó. Era una crisis en aquel momento. Ahora, me acostumbre y también estoy más grande y busco esas prioridades, pocas cosas me desesperan. Martina es una madraza, y juntos lo estamos haciendo muy bien”.