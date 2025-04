La carrera de Benjamín Rojas despegó en el universo creado por Cris Morena, un semillero de talentos que marcó a toda una generación. Desde muy joven, participó en varias producciones que marcaron a una generación, como Chiquititas y Rebelde Way, y fue allí donde forjó un vínculo entrañable con la familia Yankelevich, especialmente con Romina Yan. En diálogo con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), el actor abrió su corazón y recordó el profundo cariño que sentía por Romina, quien falleció el 28 de septiembre de 2010.

El recuerdo de Romina Yan

“Romina Yan significó todo para mí. Era una persona distinta. Siendo chico, es tan importante que alguien te hable en tu idioma, y ella era la hija de Gustavo y de Cris, no era una compañera más”, contó Benjamín, visiblemente emocionado.

Benjamín Rojas y Romina Yan.

Recordó que en su primer proyecto con Cris Morena tenía un personaje con muchas dificultades, pero Romina lo ayudó mucho en la preparación de su papel: “Yo era nuevo y tenía un personaje que venía de la selva, con textos complicados, me ponía nervioso. Pero ella leyó eso y me dijo ‘no te preocupes’, me descontracturo”.

El gesto de Romina Yan con Benjamín Rojas

Pero uno de los recuerdos que más lo conmueve tiene que ver con un gesto muy especial que ella tenía cada año: “Cuando dejé de trabajar con ella y cumplía años, me llamaba, me preguntaba dónde estaba y me llevaba una torta. Siempre me hacía una chocotorta y me la acercaba”.

Benjamín Rojas en +Caras: “Romina Yan significó todo para mí”.

“Cada vez que hablo de Romi me tiembla todo, la llevo en el corazón. Fue muy especial para mí”, expresó.

Su vínculo con Gustavo Yankelevich

Durante la entrevista, Rojas también habló de su relación con Gustavo Yankelevich, productor y padre de Romina. “Gustavo es como un padre artístico para mí. Tengo una relación muy especial con él. Es como la relación con un papá: no todo es color de rosas, hemos tenido discusiones, nos hemos peleado, pero hemos vuelto a tener trabajo juntos”.

Además, remarcó que el vínculo trasciende lo profesional: “Nos llamamos para los cumpleaños, he pasado Año Nuevo en su casa en Punta del Este sin estar trabajando. Siempre me cuidaron, me mimaron y también me exigieron”.

A través de anécdotas llenas de emoción, Benjamín Rojas dejó en claro cuánto lo marcaron tanto Romina como Gustavo y Cris Morena en su vida personal y profesional. Una historia de cariño, contención y aprendizajes que sigue viva en sus recuerdos.