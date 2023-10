Fiorella Giménez causó revuelo en la pista de Bailando al mostrarse afectada después de enterarse de que su exnovio, Agustín "Cachete" Sierra, rechazara participar en la salsa de a tres para evitar un encuentro incómodo, el actor admitió haber tenido una conversación con la bailarina acerca de este asunto.

Cachete Sierra y Fiorella Giménez

Cachete se sinceró durante su aparición en "Poco Correctos" porque estaba intrigado sobre el estado de Fiorella: "Hablamos hace poco justamente por eso. Ella está en un programa donde decís algo y cuando estás al aire dicen cualquier cosa. Se lo habían dicho en otro programa, después se lo dijeron al aire, y fue como ‘che, no me hablen más de Agustín’", comenzó explicando.

"Hablé con ella en privado porque la vi mal. No es que yo no había ido a la salsa de a tres porque no me la quería cruzar. No fui ahí porque, primero estoy en Buenos Chicos en el mismo horario que Marcelo Tinelli y no se podría".

Cachete Sierra y Fiorella Giménez

"Nosotros no nos peleamos por algo puntual y por eso dejamos la relación. Entonces, cuesta un poco más cuando sigue habiendo cariño y amor. Salir a hablar es alimentar a que salgan y que digan cosas", prosiguió.

Y concluyó sinceramente: "Hablar de una relación en vivo y al aire es fuerte. Cada persona que tuvo una relación, tener que decir algo en televisión es un montón y es incómodo".

Agustín Sierra reveló las razones de su separación de Fiorella Giménez

Un año y medio después de haber estado en una relación con Fiorella Giménez, su entonces compañera en Bailando 2021, Agustín "Cachete" Sierra volvió a los medios y confesó las razones de su ruptura.

Una notera de "Implacables" le preguntó al actor si consideraba que su relación con Fiorella avanzó demasiado rápido, dado que habían llegado a convivir durante un tiempo, recordando su temporada juntos en Carlos Paz.

Fiorella Giménez y Cachete Sierra terminaron su relación cuando estaban conviviendo y el bailarín respondió: "No, no. Creo que lo que hicimos lo hicimos con mucho amor y a nuestra manera. Después decidimos decir ‘hasta acá’, por un tema de que no nos estábamos llevando bien y veníamos con discusiones. Nadie quería lastimar al otro y frenamos, de la manera más complicada, que es queriendo al otro".

SDM