El icónico cantante y actor argentino, Raúl Lavié, compartió los capítulos más conmovedores de su vida en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri para +Caras en Caras TV.

Raúl Lavié, con 86 años de edad y siete décadas en los escenarios, sigue dedicando su vida a la música y al espectáculo. Su voz privilegiada, así como su talento y pasión, lo llevaron a convertirse en una eminencia protagonizando celebrados musicales, obras de teatro e incluso incursiones en el cine. Sin embargo, detrás de su prolífica y exitosa carrera, se encuentra una historia personal marcada por adversidades y superaciones. En la primera parte de esta íntima charla con Héctor Maugeri, Lavié relata cómo fue su conmovedora infancia.

Raúl Alberto Peralta nació con la decisión inmodificable de su madre un 22 de agosto de 1937, y así lo recuerda: “Cuando mi madre quedó embarazada se produjo un cisma dentro de la familia, muy fuerte, porque eran épocas en las cuales, socialmente hablando, era difícil coordinar una familia humilde con una aristocrática. Mi padre le planteó el problema y ella reaccionó con fiereza y dijo: ‘Yo voy a tener a mi hijo. Si ustedes están preocupados por quién es el padre, no se preocupen que de nuestra boca no saldrá nunca una palabra’. Eso se cumplió a rajatabla, eran otras épocas. Había un código de silencio y había que respetarlo”, comenzó a relatar el icónico cantante, quien además de ser un gran artista, tiene una excelente memoria.

Raúl Lavié junto a Héctor Maugeri en el set de +Caras

Cuando tenía un mes y medio, su madre lo dejó en la casa de sus abuelos para que se hicieran cargo de él, debido a que ella vivía y trabajaba en la ciudad de Rosario a 400 km de Sunchales, Santa Fe, donde se encontraban sus abuelos. Frente a la pregunta por su progenitor, reveló: “Nunca conocí a mi papá. Conocí su nombre a los 75 años, cuando ya había fallecido”.

Raul Lavié habló del vínculo con su familia

Aunque su madre lo visitaba de forma esporádica, fueron sus abuelos quienes sostuvieron su infancia. Ellos le brindaron educación, amor y, a pesar de las necesidades, lo hicieron feliz con lo que tenían, algo que “el Negro” agradece profundamente.

Raúl Lavié y su nieta en +CARAS

“¿Pudiste perdonar a tu papá?”, le consultó Héctor Maugeri. “Yo nunca tuve complejos con esto, siempre pensé en una historia de amor. Digo esto porque después de saber quién es, me enteré de que él buscó relacionarse con mi mamá. Él quería darme su apellido y quiso casarse con mi mamá, pero por supuesto que ella no aceptó”, expresó Lavié y agregó: “Yo supongo que soy fruto del amor, porque mi mamá me puso su nombre ‘Raúl’ y él se llamaba Raúl Víctor Ferreyra”.

Además de recordar su infancia con alegría y sobre todo agradecimiento, Lavié compartió anécdotas inéditas sobre su exitosa y extensa carrera. La entrevista, de la mano de Héctor Maugeri, es un viaje a través de la historia y obra de uno de los referentes de la música argentina. Estará disponible en el canal de YouTube de +Caras y también se transmitirá en Caras TV.

