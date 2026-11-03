Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 3 de noviembre del 2026

El martes 3 de noviembre de 2026, Caras News con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone por Caras TV, presentó un programa con toda la información y análisis sobre los principales festivales musicales que se vienen. Durante la emisión, las conductoras repasaron las bandas que formarán parte del Quilmes Rock, que se desarrollará los días 16, 17 y 18 de abril del 2027.

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Además, Caras News adelantó algunas novedades sobre la próxima edición de Lollapalooza y sorprendió con datos y detalles que despertaron el interés de los amantes de la música. El evento se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de marzo del 2027.

Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV. De la mano de Florencia Epelbaum y Lara Simone, el ciclo de noticias de espectáculos ofrece toda la información de las celebridades, los eventos, el cine y mucho más.